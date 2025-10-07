Ha preso il via quest’oggi la nuova iniziativa promozionale di Amazon: la Festa delle Offerte Prime 2025 è un evento simile al Prime Day che ben conosciamo, ma in salsa autunnale: gli sconti sono tantissimi e sono validi per oggi, 7 ottobre 2025, e per domani, 8 ottobre 2025. Tra le offerte spiccano in un bel numero le proposte riguardanti gli smartwatch (con o senza Wear OS), smartband e sportwatch, affiancate da qualche smart ring. Andiamo a scoprirle insieme.

Sconti su smartwatch, smartband, sportwatch e smart ring con la Festa delle Offerte Prime 2025

Come probabilmente saprete, Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 7 e l’8 ottobre 2025, e anche stavolta le proposte sono riservate agli abbonati Prime (a parte qualche eccezione).

Abbonati ad Amazon Prime

Le offerte sono principalmente suddivise tra proposte valide per tutte e 48 le ore (o quasi, dipende sempre dalle scorte) e le offerte lampo che durano solo qualche ora o qualche minuto (in base al successo) e che toccano una quantità limitata di scorte. Tra le prime spicca una gran quantità di smartwatch, smartband e sportwatch (e anche qualche smart ring) di vari marchi, tra i quali Huawei, Samsung, Google, OPPO, Apple, TicWatch, Garmin e non solo. Abbiamo dispositivi Wear OS per chi vuole un sistema completo, ma anche diversi prodotti pensati soprattutto per l’attività sportiva e l’attività all’aperto, con listini più o meno contenuti. Le offerte spaziano per tutte le fasce di prezzo o quasi: si parte da cifre anche molto alte per arrivare a meno di 100 euro.

Andiamo dunque a scoprire gli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon su smartwatch, smartband e smart ring.

Offerte smartwatch sopra i 400 euro

Offerte smartwatch e smart ring tra 150 e 400 euro

Offerte smartwatch, smartband e smart ring entro i 150 euro

Offerte sportwatch

I prezzi delle offerte indicati qui sopra sono i “prezzi massimi”, quindi potrebbero scendere ulteriormente in base alle decisioni di Amazon. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon di quest’anno potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech (pure su WhatsApp), Prezzi.casa ed ErroriBomba per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).