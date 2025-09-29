Da quando Google ha lanciato Pixel Watch 3, molti si sono chiesti quando il suo prezzo, ritenuto elevato al lancio, sarebbe diventato più accessibile. Quel momento è finalmente arrivato. Con un’offerta che lo porta al suo minimo storico su Amazon, lo smartwatch di casa Google diventa un acquisto quasi obbligato per chi cerca il meglio dell’ecosistema Android al polso. La versione da 41 mm crolla a soli 249,88 €, mentre il modello più grande da 45 mm scende a 299 €. Si tratta di uno sconto eccezionale che cambia completamente il posizionamento del dispositivo sul mercato, rendendolo estremamente competitivo. Analizziamo nel dettaglio perché, a queste cifre, rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Google Pixel Watch 3: WearOS 5 e l’esperienza Fitbit al polso

Arrivato alla sua terza generazione, Google Pixel Watch 3 è uno smartwatch maturo, che perfeziona la formula originale offrendo un’esperienza d’uso fluida e completa. Il design resta iconico e minimalista, con una cassa circolare in alluminio 100% riciclato e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5. La vera novità è la disponibilità in due dimensioni, 41 mm e 45 mm, per adattarsi a ogni polso. Il display è un brillante LTPO AMOLED che raggiunge un picco di luminosità di 2000 nits, garantendo una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, e scende fino a 1 nit per non disturbare durante la notte.

Sotto la scocca, le prestazioni sono garantite da un’architettura intelligente che unisce il potente chipset Qualcomm Snapdragon Wear5100 a un co-processore Cortex M33 a basso consumo. Questa soluzione, abbinata a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, assicura fluidità e un’autonomia che si attesta sulle 48 ore con un uso standard. Il vero punto di forza, però, è il software:

WearOS 5 : il sistema operativo è reattivo e offre un’integrazione profonda con l’ecosistema Android. Le notifiche sono complete e interattive, Google Maps permette di salvare mappe offline e l’app Google Home è stata ridisegnata per un controllo avanzato della domotica.

: il sistema operativo è reattivo e offre un’integrazione profonda con l’ecosistema Android. Le notifiche sono complete e interattive, Google Maps permette di salvare mappe offline e l’app Google Home è stata ridisegnata per un controllo avanzato della domotica. Integrazione Fitbit : l’esperienza di Fitbit è completamente integrata, rendendo il Pixel Watch 3 un compagno ideale per salute e sport. Offre un monitoraggio avanzato della corsa con metriche dettagliate, un’analisi approfondita del sonno e dello stress (grazie al sensore di conduttanza cutanea) e parametri come il Cardio Load per gestire il carico di allenamento.

: l’esperienza di Fitbit è completamente integrata, rendendo il Pixel Watch 3 un compagno ideale per salute e sport. Offre un monitoraggio avanzato della corsa con metriche dettagliate, un’analisi approfondita del sonno e dello stress (grazie al sensore di conduttanza cutanea) e parametri come il Cardio Load per gestire il carico di allenamento. Sensori e sicurezza: la dotazione è completissima e include sensore cardio, ECG, misurazione SpO2, temperatura cutanea, GPS multi-banda e NFC per i pagamenti. Non mancano funzioni di sicurezza come il rilevamento cadute, SOS Emergenze e la condivisione della posizione.

L’offerta al minimo storico da cogliere al volo

L’aspetto più interessante in questo momento è senza dubbio il prezzo. Il listino di lancio posizionava Google Pixel Watch 3 nella fascia alta del mercato, ma l’attuale promozione su Amazon lo rende un vero e proprio best-buy per chi possiede uno smartphone Android. L’offerta riguarda entrambe le varianti Wi-Fi, rendendole accessibili a un pubblico molto più vasto.

Ecco i dettagli dello sconto:

Google Pixel Watch 3 (41 mm): Prezzo di listino: 399 €. Prezzo in offerta: 249,88 €. Risparmio: 149,12 € (sconto del 37%).

Google Pixel Watch 3 (45 mm): Prezzo di listino: 449 €. Prezzo in offerta: 299 €. Risparmio: 150 € (sconto del 33%).

L’offerta è disponibile su Amazon per la colorazione con cassa nero opaco e cinturino nero ossidiana. Trattandosi di un minimo storico, è plausibile che le scorte possano esaurirsi rapidamente. La promozione rende il Pixel Watch 3 non solo un’alternativa ai concorrenti, ma una delle scelte più intelligenti per rapporto qualità-prezzo nel panorama degli smartwatch WearOS.

