Sul Google Store è arrivata una nuova promozione: per festeggiare i 27 anni di Google, lo shop online ufficiale propone uno sconto del 20% da sfruttare su tantissimi prodotti della gamma Pixel. Inoltre, sono previsti fino a 100 euro di credito da utilizzare per acquisti successivi e alcuni omaggi in edizione limitata. Vediamo come funzionano le offerte e come sfruttarle per acquistare un nuovo smartphone e altri dispositivi.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Sul Google Store sono arrivate le offerte di compleanno: coupon del 20% e non solo!

La promozione di compleanno del Google Store è disponibile solo per poche ore, dal 26 al 28 settembre 2025 (fino alle 23:59). Tra le proposte spicca lo sconto del 20% previsto con il coupon BIRTHDAY27, valido su tanti prodotti a disposizione sul sito. Purtroppo abbiamo diverse eccezioni eccellenti: non può essere utilizzato per acquistare gli ultimi arrivati della gamma smartphone, ossia Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, e nemmeno per portarsi a casa Google Pixel Watch 4, Google Pixel Buds 2a, Google TV Streamer, Nest Audio e Nest Mini.

Acquistando Google Pixel 10, Pixel 10 Pro o Pixel 10 Pro XL è comunque possibile ottenere un credito da 100 euro da utilizzare per il prossimo acquisto sul Google Store.

Dopo aver chiarito questo punto, è il momento di scoprire alcuni esempi su come sfruttare il coupon. La promozione coinvolge tutta la gamma Pixel 9 arrivata in Italia (Pixel 9 Pro Fold escluso, dunque), compreso il modello di fascia media, Pixel 9a.

Google Pixel 9 è il più economico della gamma principale e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore della serie è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale e da almeno 128 GB di storage. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli qui trovate la scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL salgono un po’ con il prezzo e costituiscono la scelta giusta per chi vuole puntare più su. Da una parte c’è Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altra Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Google Pixel 9a è l’ultimo arrivato sulla fascia media: risulta il modello ideale per chi vuole provare l’esperienza Pixel senza spendere troppo, e al contempo mettere le mani su un prodotto dalle dimensioni piuttosto compatte. Questo grazie all’integrazione di un display OLED da 6,3 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz. A disposizione anche Google Tensor G4 affiancato da 8 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e ultra-grandangolare da 13 MP e batteria da 5100 mAh con ricarica cablata da 23 W e ricarica wireless.

Tutti e quattro gli smartphone dispongono di Android 16 e possono contare su 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, tra versioni di Android, patch di sicurezza e Pixel Drop.

Come utilizzare il coupon BIRTHDAY27 sul Google Store

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9a possono tutti contare sul coupon di compleanno del Google Store, così come tanti altri prodotti: basta aggiungere il dispositivo o l’accessorio desiderato al carrello e digitare BIRTHDAY27 all’interno del campo dedicato (“Hai un codice promozionale?“) nella fase finale di acquisto. In più, con l’acquisto di Google Pixel 9 o Pixel 9a entro il 28 settembre potete ottenere 75 o 25 euro di credito da utilizzare sul prossimo acquisto sul Google Store.

Partendo dagli attuali prezzi consigliati, potete acquistare i quattro smartphone Android alle seguenti cifre, disponibilità permettendo:

Con l’acquisto di uno degli smartphone promozionati, potete ottenere in regalo un set di adesivi in edizione limitata e un cinturino unico. Resta a disposizione il servizio per la permuta dell’usato, con rimborsi fino a 653 euro (inclusi 150 euro di buono extra) fino al 31 ottobre 2025.

Oltre agli smartphone, sono coinvolti nella promozione anche diversi altri prodotti del Google Store, con le eccezioni viste più su. Potete ad esempio acquistare Google Pixel Watch 3 a partire da 223,20 euro (invece di 279), Google Pixel Buds Pro 2 a 183,20 euro (invece di 229), vari dispositivi per la smart home e accessori, tutti con sconto del 20% (da aggiungere a eventuali sconti preesistenti).

Per scoprire tutte le offerte del compleanno di Google a disposizione in queste ore sul Google Store, non vi resta che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? Per indecisioni, potete dare un’occhiata alle nostre recensioni.