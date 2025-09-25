Torniamo ad occuparci di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria.

Un paio di settimane fa sono emersi i lavori in corso per l’implementazione di alcuni miglioramenti alla ricerca interna ma, a quanto pare, il team di sviluppo sta già andando oltre, mettendo a punto un nuovo strumento per potenziare la ricerca interna dell’app, stavolta in un contesto specifico.

Google Foto: in sviluppo un nuovo modo di cercare le foto

Analizzando la versione 7.47 dell’app Google Foto, il noto insider AssembleDebug ha scovato indizi nascosti che suggeriscono i lavori in corso per il miglioramento della ricerca interna all’app (via Android Authority), con una nuova potenzialità che si aggiungerà alla possibilità di allargare la ricerca alle foto che sono state condivise con noi che era emersa un paio di settimane fa.

Google sta infatti lavorando per aggiungere la funzionalità “More like this” (lett. “Altre simili”) che consentirà di trovare immagini simili a quella che stiamo visualizzando; l’opzione non dovrebbe essere aggiunta nella scheda “Cerca” dell’app ma proprio nel visualizzatore delle immagini, all’interno del menù “Altro” (quello con i tre pallini in alto a destra).

Non è chiaro se questa funzione possa essere basata o meno sull’intelligenza artificiale ma, allo stato attuale, secondo l’insider non sembra essere precisissima nella ricerca delle immagini simili: essa si rivela accurata quando l’immagine di partenza è piuttosto specifica (come il contatore elettrico protagonista nella prima immagine della precedente galleria) ma si rivela decisamente pressappochista quando l’immagine di partenza è qualcosa di più generico (come la foto dello schermo di un telefono nella terza immagine della precedente galleria).

La funzionalità “More like this” è ancora in fase di sviluppo. Pertanto, nella sua versione definitiva, potrebbe risultare diversa e più precisa. Non sappiamo ancora quando possa essere finalizzata per l’effettiva implementazione.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

Come anticipato in apertura, la novità di Google Foto di cui abbiamo appena discusso risulta nascosta all’interno dell’ultima versione dell’app e non sappiamo ancora quando (e se) verrà effettivamente resa disponibile per tutti gli utenti.