Trovare uno smartphone che unisca un’autonomia da record a un design leggero e certificazioni di resistenza non è affatto semplice, soprattutto a un prezzo accessibile. Motorola Edge 60 Pro rompe questa regola, ma è solo oggi che lo fa a un prezzo davvero imperdibile. Grazie a una promozione su ebay, il suo prezzo crolla, rendendolo una delle scelte più intelligenti nella sua fascia di prezzo. Un dispositivo che punta tutto sulla sostanza, con una batteria da 6000 mAh, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria e una costruzione a prova di tutto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Motorola Edge 60 Pro: autonomia e specifiche da top

Il vero protagonista di Motorola Edge 60 Pro è senza dubbio la sua autonomia. La batteria da ben 6000 mAh con chimica al silicio-carbonio garantisce fino a due giorni di utilizzo intenso, un risultato eccezionale che elimina l’ansia da ricarica. Quando serve, la tecnologia TurboPower da 90W permette di ottenere ore di autonomia in pochi minuti, raggiungendo il 100% in meno di 50 minuti. Non manca neppure la ricarica wireless a 15W.

Il display è un pannello pOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K (2712 x 1220 pixel), che assicura una nitidezza superiore e colori vibranti certificati Pantone. Con un refresh rate di 120Hz e una luminosità di picco di 4500 nit, l’esperienza visiva è fluida e perfettamente leggibile anche sotto il sole. Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme è affiancato da una dotazione di memoria da primo della classe: 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0, che garantiscono reattività e spazio in abbondanza. A completare il quadro ci sono una costruzione solida con certificazioni IP68/IP69K e militare MIL-STD-810H, un peso piuma di soli 186 grammi e un software pulito basato su Android 15 con 3 anni di aggiornamenti garantiti.

L’offerta da non perdere su ebay: occhio al coupon

Il prezzo di listino di Motorola Edge 60 Pro è di 649€, una cifra che lo posiziona in una fascia di mercato molto competitiva. Grazie alla promozione attualmente attiva su ebay, è possibile acquistarlo a soli 404,89€ grazie al coupon SETTEMBRE25, nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Si tratta di un risparmio netto di 244€, con uno sconto del 38% sul prezzo originale, che trasforma il dispositivo in un vero e proprio affare.

Questa promozione rende Motorola Edge 60 Pro una scelta quasi obbligata per chi cerca un dispositivo con un’autonomia infinita, un display di alta qualità e prestazioni solide senza spendere una fortuna. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare senza preavviso.

