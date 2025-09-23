HONOR Pad X9a rompe gli schemi della fascia media con un display 2.5K a 120Hz e una batteria da 8300mAh, ora disponibile su Amazon a 179,90€ invece di 229,90€ di listino. Uno sconto di 50€ che porta questo tablet Android 15 in territorio particolarmente interessante per chi cerca prestazioni solide senza compromessi sul budget. La combinazione di Snapdragon 685, 6GB di RAM e 128GB di storage promette un’esperienza fluida per produttività, intrattenimento e multitasking quotidiano.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Honor Pad X9a: specifiche tecniche di un tablet completo

HONOR Pad X9a si distingue per il suo display LCD da 11,5 pollici con risoluzione 2.5K (2508 x 1504 pixel) e refresh rate di 120Hz, caratteristiche che garantiscono immagini nitide e animazioni fluide sia durante la navigazione che nella riproduzione di contenuti multimediali. Il Qualcomm Snapdragon 685 costruito su processo produttivo a 6nm assicura efficienza energetica e prestazioni adeguate per le attività quotidiane, supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza principali: la batteria da 8300mAh con supporto alla ricarica rapida a 35W promette giornate intere di utilizzo intensivo e tempi di ricarica contenuti. Il sistema operativo Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0 di HONOR offre un ambiente aggiornato e personalizzabile, mentre il design in colorazione grigia mantiene linee moderne e peso contenuto per la portabilità.

Le specifiche tecniche includono:

Processore : Qualcomm Snapdragon 685 (6nm)

: Qualcomm Snapdragon 685 (6nm) RAM : 6GB

: 6GB Storage : 128GB interno

: 128GB interno Display : 11,5″ LCD 2.5K (2508×1504) a 120Hz

: 11,5″ LCD 2.5K (2508×1504) a 120Hz Batteria : 8300mAh con ricarica rapida 35W

: 8300mAh con ricarica rapida 35W OS : Android 15 con MagicOS 9.0

: Android 15 con MagicOS 9.0 Connettività : WiFi, 4G

: WiFi, 4G Dimensioni: Design sottile e leggero

Offerta Amazon: risparmio di 50€ sul prezzo di listino

Su Amazon trovate HONOR Pad X9a proposto dal venditore MARTIN CYR BUSINESS SL al prezzo di 179,90€, con un risparmio di 50€ rispetto ai 229,90€ di listino ufficiale. Lo sconto del 21,7% rende questo tablet particolarmente competitivo nella fascia dei dispositivi Android di fascia media, considerando le specifiche tecniche offerte.

L’offerta non prevede spedizione Prime ma mantiene tutte le garanzie Amazon per gli acquisti effettuati sulla piattaforma. Il modello disponibile è quello con 6GB di RAM e 128GB di storage nella colorazione grigio, con tutti i Google Services preinstallati per l’accesso completo all’ecosistema Android.

La disponibilità dell’offerta dipende dalle scorte del venditore, mentre il prezzo risulta allineato con le promozioni più aggressive viste su questo modello negli ultimi mesi. Per chi cerca un tablet con display di qualità, buona autonomia e prestazioni equilibrate, il rapporto qualità-prezzo attuale risulta decisamente interessante.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto.