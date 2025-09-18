Giocare ai titoli tripla A in mobilità senza possedere una console di ultima generazione o un PC da gaming sembrava un’utopia fino a poco tempo fa. Logitech G Cloud è nata proprio per questo: offrire un’esperienza di gioco di alta qualità, ovunque vi sia una connessione stabile, attraverso i principali servizi di cloud gaming. Lanciata a un prezzo di listino di 369,90€, oggi questa console portatile diventa un’opportunità imperdibile, scendendo a un prezzo decisamente più aggressivo su Amazon. Analizziamo da vicino cosa la rende un dispositivo così interessante, soprattutto con questo nuovo sconto.

Logitech G Cloud: un display Full HD e controlli da console per il cloud gaming

Il punto di forza di Logitech G Cloud è senza dubbio il suo splendido display touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080). Il pannello IPS garantisce colori vividi e ottimi angoli di visione, con una luminosità di 450 nits che ne permette un buon utilizzo anche in ambienti luminosi. Progettata specificamente per il cloud gaming, la console supporta lo streaming fino a 1080p a 60fps, offrendo un’esperienza fluida e reattiva con servizi come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW.

L’ergonomia è un altro aspetto curato nel dettaglio. Con un peso di soli 463 grammi, la console è leggera e comoda da impugnare per lunghe sessioni di gioco. I controlli sono di qualità console, con stick analogici, D-pad, pulsanti ABXY e grilletti, arricchiti da un feedback aptico e un giroscopio per un’immersività maggiore. La vera marcia in più è però l’autonomia: la batteria da 6000mAh assicura oltre 12 ore di gioco, un risultato eccezionale che la distingue da molte altre soluzioni portatili. Basandosi su Android, offre anche accesso al Google Play Store per scaricare app e altri giochi.

L’offerta su Amazon: un prezzo che cambia le carte in tavola

L’aspetto più interessante di oggi è il prezzo. Logitech G Cloud è attualmente disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 256,99€, un netto calo rispetto al prezzo di listino di 369,90€. Si tratta di un risparmio di oltre 110€, che rende questa console dedicata al cloud gaming molto più accessibile e competitiva. L’offerta riguarda la versione in colorazione bianca e, come spesso accade per queste promozioni, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo e nelle scorte. È il momento ideale per chi stava valutando l’acquisto di un dispositivo portatile per godersi il proprio catalogo di giochi in streaming senza compromessi sulla qualità visiva e sull’autonomia.

