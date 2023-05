Logitech G annuncia il lancio della console portatile da gaming Logitech G CLOUD in tanti nuovi Paesi. Sarà a breve acquistabile non solo in Nord America e Taiwan, ma anche in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia. Per celebrare il debutto, il produttore ha anche pensato a uno speciale bundle: vediamo di che si tratta.

Logitech G CLOUD debutta in Europa

Logitech G CLOUD è una console portatile da gaming presentata lo scorso settembre che può contare sul sistema operativo Android, uno schermo touchscreen da 7 pollici a risoluzione Full-HD e il SoC Qualcomm Snapdragon 720G con CPU octa-core. Ha debuttato in Nord America nel mese di ottobre con l’obiettivo di sfidare Steam Deck e Nintendo Switch, che offrono un formato simile, ma ora è arrivato il momento di vederla in Europa.

“Siamo entusiasti di portare finalmente G Cloud sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione“, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G. “G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l’ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa“.

Logitech G ha aggiunto diverse nuove funzioni per migliorare le prestazioni sulla base delle indicazioni dei consumatori, tra le quali:

mappatura virtuale dei pulsanti, che consente di giocare a titoli mobile che non richiedono il supporto del controller tramite i controlli integrati;

maggiore sensibilità e personalizzazione della corsa degli stick analogici;

supporto alla tecnologia Shadow Cloud Computing , che permette di utilizzare la console portatile per riprodurre un PC completamente virtualizzato tramite l’apposita app Shadow PC (tutto dal cloud), in abbonamento;

, che permette di utilizzare la console portatile per riprodurre un PC completamente virtualizzato tramite l’apposita app Shadow PC (tutto dal cloud), in abbonamento; calibrazione della dead zone per personalizzare al meglio lo stile di gioco, con joystick e grilletti completamente personalizzabili per ottenere il migliore equilibrio.

“In Shadow puntiamo a rendere accessibile il meglio della tecnologia ovunque e su qualsiasi dispositivo. Per noi è stata una scelta ovvia e strategica quella di unire le forze a G Cloud“, ha dichiarato Jérôme Arnac, Chief Marketing and Sales Officer di Shadow. “Con Shadow PC, gli utenti di G Cloud potranno godere della libertà di avere accesso a un potente PC Windows nel palmo della mano, senza un catalogo chiuso di titoli, con la possibilità di utilizzare mod, applicazioni non-gaming e molto altro ancora. Siamo davvero emozionati che Logitech G porti sul mercato un dispositivo che supporta questi nuovi modi di giocare e non vediamo l’ora di vedere quanto la community sarà creativa nell’utilizzarlo”.

Logitech G CLOUD è stata sviluppata in collaborazione con Tencent Games e offre la funzione Remote Play per lo streaming dei giochi della console o del PC attraverso l’app Xbox, Steam Link o altre app di streaming locale da Google Play Store. Offre un’autonomia di oltre 12 ore, per sessioni di gioco prolungate, e supporta centinaia di giochi per Android tramite il catalogo Google Play, come Fortnite, League of Legends e Genshin Impact, e tanti altri tramite NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming (come Forza Horizon 5 e Halo Infinite) e Shadow Cloud Computing.

La console Logitech G CLOUD sarà disponibile sul sito ufficiale e presso Amazon, Currys, Fnac e MSH Electronics al prezzo consigliato di 369,90 euro dal 22 maggio 2023. Sul sito LogitechG.com potete già trovarla in preordine, mentre su Amazon è accessibile la pagina dedicata. Come anticipato, Logitech G ha collaborato con i suoi partner per celebrare il lancio europeo con un bundle speciale che comprende fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che include Xbox Cloud Gaming, 1 mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e 1 mese di Shadow PC. Quest’ultimo sarà proposto solo dal 22 maggio al 22 giugno 2023, o fino a esaurimento scorte.

