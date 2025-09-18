Se Google ha rilasciato ormai da alcuni mesi la versione finale di Android 16, i principali produttori sono ancora alle prese con i rispettivi aggiornamenti e in queste ore, tanto per fare un esempio, Samsung sta aggiornando la serie Galaxy S25.

Anche il team di sviluppatori di OPPO è al lavoro sulla nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 16: stiamo parlando di ColorOS 16, il cui rilascio è in programma per il prossimo mese.

Quando dovrebbe arrivare ColorOS 16

Stando a quanto è emerso sino ad oggi, la principale novità che ColorOS 16 dovrebbe portare con sé pare sia rappresentata dalla nuova interfaccia utente chiamata Liquid Glass UI, con un’estetica traslucida, elementi stratificati in vetro e animazioni dinamiche, ossia una soluzione che ricorda quella adottata da Apple per iOS 26.

Secondo le impressioni di chi ha già avuto modo di dare una sbirciata alla nuova interfaccia di OPPO, il design scelto dal produttore cinese dovrebbe essere in grado di dare a ColorOS un look futuristico e vibrante.

Sempre sulla base delle indiscrezioni, la nuova interfaccia dovrebbe anche garantire un miglioramento dell’esperienza utente, creando un maggiore senso di profondità e rendendo le interazioni quotidiane visivamente più accattivanti.

Non dovrebbero mancare poi una serie di miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità, tra cui una modalità Always-On a schermo intero e i widget della schermata di blocco riprogettati, oltre ad un sistema nel complesso più reattivo e fluido.

Il lancio ufficiale di ColorOS 16 è in programma per il 15 ottobre 2025 e il suo esordio avverrà a bordo della serie OPPO Find X9.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda il programma degli aggiornamenti.