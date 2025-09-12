Nel corso delle ultime ore, la compagnia cinese ha confermato ufficialmente che OPPO Find X9 offrirà un vero e proprio kit fotografico personalizzato frutto della collaborazione con Hasselblad: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OPPO Find X9: tutti i dettagli del nuovo kit fotografico di Hasselblad

La nuova serie di smartphone top di gamma firmata OPPO porterà con sè un nuovo kit fotografico a cura di Hasselblad: a confermarlo ufficialmente è stato Zhou Yibao, product manager della compagnia, con un post dedicato all’interno della piattaforma social Weibo.

I nuovi accessori del kit fotografico non saranno dedicati esclusivamente al modello Pro, ma saranno compatibili anche con il modello standard di OPPO Find X9. All’interno del kit sarà presente in particolare un ipotetico obiettivo rimovibile in grado di aumentare (potenzialmente) la lunghezza focale e la capacità di zoom, oltre che un’impugnatura magnetica, che permetterà di controllare con maggior precisione e grip l’obiettivo stesso, anche se nessuna specifica tecnica precisa è stata al momento comunicata da parte di Hasselblad.

Ad oggi non conosciamo ancora un preciso periodo d’uscita per la nuova serie OPPO Find X9, che dovrebbe comunque vedere la luce indicativamente entro la fine dell’anno corrente, forse a ottobre, in concomitanza con il kit fotografico realizzato da Hasselblad, che sarà venduto separatamente. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.