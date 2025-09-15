A distanza di alcuni mesi dal lancio della serie OPPO Reno14, il popolare produttore asiatico è già pronto a lanciare la nuova generazione: stiamo parlando di OPPO Reno15.

In attesa di scoprire se sarà presentata a novembre o a dicembre, il popolare leaker Digital Chat Station sul social Weibo ci ha fornito un’interessante anticipazione su ciò che potremo attenderci dalla nuova serie di smartphone di OPPO.

Le prime indiscrezioni sulla serie OPPO Reno15

A dire del leaker, OPPO dovrebbe lanciare tre modelli, i cui nomi ufficiali non sono stati ancora svelati ma che potrebbero essere OPPO Reno15, Reno15 Pro e Reno15 Pro+.

Per quanto riguarda il display, un modello (probabilmente quello base) dovrebbe avere una diagonale da 6,59 pollici con tecnologia LTPS, usata anche sulla variante Pro, il cui schermo dovrebbe tuttavia essere più piccolo (si parla di una diagonale di 6,31 pollici). La versione Pro+, invece, dovrebbe avere un display da 6,78 pollici con tecnologia LTPO (dovrebbe garantire miglioramenti per quanto riguarda il refresh rate e l’efficienza energetica).

I tre modelli dovrebbero poi condividere uno schermo 2,5D, una cornice in metallo e un design monoblocco in vetro intagliato a freddo (simile a quello della serie OPPO Reno14).

Ed ancora, sempre secondo Digital Chat Station, tutti e tre gli smartphone dovrebbero avere un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel, a cui nelle versioni Pro e Pro+ si dovrebbe affiancare un sensore primario da 200 megapixel.

Per l’esordio sul mercato della serie OPPO Reno15 ci sarà da avere pazienza sino alle ultime settimane del 2025 e, pertanto, c’è ancora tempo per scoprire le altre caratteristiche di questi smartphone e quelli che dovrebbero essere i loro prezzi.