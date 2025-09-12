Google Pixel 9a scende a 444€ su Amazon, segnando uno sconto di 105€ rispetto al prezzo di listino di 549€. Si tratta di un’opportunità interessante per chi cerca un medio gamma con le caratteristiche distintive della famiglia Pixel: fotocamere di qualità, processore Tensor G4, supporto software di 7 anni e tutte le funzioni AI di Google. Il risparmio del 19% rende questo smartphone ancora più competitivo in una fascia di mercato sempre più affollata.

Google Pixel 9a e le sue specifiche tecniche principali

Google Pixel 9a si presenta con il processore Tensor G4, lo stesso SoC utilizzato nei top di gamma della serie Pixel 9, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno UFS 3.1. Le prestazioni risultano eccellenti per la fascia media, garantendo reattività e fluidità nell’uso quotidiano e anche durante sessioni di gaming più impegnative.

Il display da 6,3 pollici utilizza tecnologia P-OLED flessibile con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120Hz. Il picco di luminosità raggiunge i 2700 nits, superiore ai 2100 nits del predecessore, anche se le cornici risultano piuttosto abbondanti rispetto alla concorrenza.

Sul fronte fotografico, troviamo una fotocamera principale da 48MP con OIS e PDAF, affiancata da un sensore ultrawide da 13MP e una fotocamera frontale da 13MP. Le foto si caratterizzano per l’affidabilità tipica dei Pixel, con elaborazione AI avanzata e modalità come Magic Editor, Gomma Magica per i video e la nuova modalità macro che permette scatti ravvicinati a 5cm di distanza.

La batteria da 5100mAh rappresenta un upgrade significativo rispetto ai 4500mAh del Pixel 8a, garantendo circa 6 ore di schermo attivo e autonomia per l’intera giornata. La ricarica rapida è stata portata a 23W, mentre quella wireless rimane limitata a 7,5W. Il dispositivo supporta certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Il sistema operativo Android 15 viene fornito con la garanzia di 7 anni di aggiornamenti sia per il sistema che per le patch di sicurezza, un valore aggiunto considerevole che estende significativamente la vita utile del dispositivo.

Dettagli dell’offerta Amazon a 444€

L’offerta su Amazon porta Google Pixel 9a da 549€ a 444€, con un risparmio di 105€ pari al 19% di sconto. Il prezzo riguarda la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage nel colore grigio creta (Porcelain).

La spedizione è gratuita per tutti gli utenti Amazon, mentre per i clienti Prime è disponibile la consegna rapida. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo il servizio clienti e le politiche di reso standard del marketplace.

Si tratta di una delle prime offerte significative per questo smartphone, lanciato ad aprile 2025. Il prezzo di 444€ lo rende più competitivo rispetto ad altri medio gamma della stessa fascia, considerando soprattutto il supporto software esteso e le capacità fotografiche tipiche dei dispositivi Pixel.

L’offerta non presenta limitazioni temporali specifiche dichiarate, ma la disponibilità potrebbe variare in base alle scorte. Amazon indica la disponibilità immediata del prodotto con consegna standard.

