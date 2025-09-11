Presentati da meno di un mese, gli smartphone della serie Google Pixel 10 stanno facendo parlare di sé positivamente per tanti motivi, ma anche negativamente per dei fastidiosi problemi con Android Auto oggetto di segnalazioni sin dal debutto dei dispositivi. Ebbene, pare che i feedback degli utenti siano giunti all’orecchio di Google, che dice di aver rilasciato un aggiornamento risolutivo.

I Google Pixel 10 hanno fatto pace con Android Auto (forse)

Prima di arrivare all’aggiornamento in discorso, facciamo un passo indietro per inquadrare meglio la situazione. A pochi giorni dall’evento di lancio di Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, erano apparse in rete le prime segnalazioni di problemi riguardanti l’utilizzo di Android Auto; nella fattispecie, gli utenti colpiti si ritrovavano con lo smartphone bloccato alla schermata di caricamento dell’app, senza possibilità di andare oltre.

Ebbene, adesso Google ha dichiarato pubblicamente sul proprio forum ufficiale che il problema è stato analizzato e che un fix è già disponibile. A quanto pare, per risolvere il problema di Android Auto sugli smartphone della gamma Pixel 10 è sufficiente aggiornare l’applicazione di Android Auto alla versione 15.0 e successive; a tale riguardo, è utile ricordare che Android Auto 15 è disponibile nel canale stabile da qualche giorno e che contestualmente è arrivata la versione beta 15.1. Insomma, che siate nel canale stabile o in quello beta, con gli ultimi aggiornamenti dovreste essere in grado di utilizzare Android Auto sul vostro Pixel 10 senza incorrere in comportamenti anomali.

Il condizionale è d’obbligo, perché in realtà qualche utente ha segnalato il persistere del problema anche dopo aver installato l’ultimo aggiornamento.

Possedete un Pixel 10? Fateci sapere se anche voi state avendo problemi con Android Auto