Sembra che Google possa presto dotare i dispositivi Pixel di nuove impostazioni legate alla salute dell’udito che permetteranno agli utenti di scegliere se ricevere notifiche dal sistema nel caso in cui lo smartphone rilevi un’esposizione prolungata a suoni dal volume elevato dalle cuffie.

Si tratta sicuramente di un’aggiunta positiva in un mondo dove le cuffie in-ear sono sempre più diffuse e dove sta pian piano crescendo la consapevolezza di quanto sia importante prevenire la perdita dell’udito. Scopriamo tutti i dettagli.

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Salute dell’udito: novità in arrivo sui Pixel per l’ascolto in cuffia

Analizzando la più recente versione dell’app di sistema Android System Intelligence, il noto insider AssembleDebug ha scoperto un “menù nascosto” chiamato Benessere dell’udito che, quando implementato sui Pixel, verrà aggiunto alla sezione “Suoni e vibrazione” delle impostazioni di sistema (via Android Authority).

All’interno di questo menù saranno presenti due voci:

Notifiche di esposizione sonora – Il Pixel ti notificherà nel caso in cui il tuo limite raccomandato di esposizione sonora viene superato.

– Il Pixel ti notificherà nel caso in cui il tuo limite raccomandato di esposizione sonora viene superato. Salute dell’udito – Questa funzionalità è obbligatoria in alcune regioni, come negli Stati Uniti – Fornisce una notifica e automaticamente abbassa il volume delle cuffie quando hai superato il limite raccomandato di esposizione sonora.

Queste funzionalità, che quindi sono pensate per prevenire la perdita dell’udito con l’ascolto in cuffia, non sono del tutto nuove ma erano già state annunciate come novità sui Pixel con Android 14, salvo poi essere rese disponibili per tutti su Android 15 (a patto che i produttori decidessero di abilitarla sulle loro ROM).

Dietro il “livello di esposizione” si nasconde un meccanismo (o tecnologia) chiamato CSD, Computed Sound Doses: in soldoni si tratta di dosi “calcolate” dal sistema operativo che analizza il segnale audio in tempo reale e combina l’informazione con attenuazione/amplificazione del volume per; il risultato è un livello di esposizione alla dose nell’arco di sette giorni. Trovate maggiori informazioni sul portale di Android.

La soglia di sicurezza è fissata sui 100 dB in cinque minuti o sui 105 dB al minuto. Nel caso in cui venga superato il limite, sul Pixel comparirà un pop-up che chiede all’utente di continuare ad ascoltare o abbassare il volume, in modo da salvaguardare la salute dell’udito. L’implementazione sui dispositivi Pixel potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Come aggiornare l’app di sistema Android System Intelligence

Il widget Riepilogo “vive” nell’app di sistema Android System Intelligence che può essere aggiornata tramite il Google Play Store: basta effettuare un tap sul badge sottostantee poi selezionare “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la disponibilità di un aggiornamento.

Non è chiaro se queste novità siano circoscritte ad alcuni utenti (come una specie di test o in base alla regione) o se siano destinate a raggiungere tutti gli utenti. Va comunque detto che tutti gli utenti che hanno segnalato questa novità eseguono la Beta di Android 16 QPR2: pertanto, il rollout per tutti gli utenti Pixel potrebbe avvenire in un secondo momento.