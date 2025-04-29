Samsung annuncia una nuova funzionalità integrata in Samsung Wallet che farà piacere a molti utilizzatori: ora è possibile effettuare pagamenti pagoPA tramite Samsung Pay, grazie alla collaborazione con FlowPay. Vediamo i dettagli e come eseguire i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione dall’app.

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Samsung Pay permette di effettuare i pagamenti pagoPA tramite Wallet

Samsung annuncia la possibilità di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA in modo semplice e veloce utilizzando Samsung Pay. I pagamenti sono infatti immediati grazie alla collaborazione con FlowPay: basta inquadrare il codice QR presente sull’avvio tramite l’app Samsung Wallet per completare la transazione.

“Questa nuova integrazione rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno a rendere i pagamenti digitali sempre più semplici, sicuri e accessibili. Grazie alla collaborazione con FlowPay, siamo entusiasti di offrire una modalità rapida per il pagamento degli avvisi pagoPA, contribuendo a semplificare le operazioni quotidiane all’interno dell’ecosistema Galaxy“, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of MX Marketing & Portfolio di Samsung Electronics Italia.

La nuova funzione è resa possibile grazie a pagoPA, la piattaforma di pagamenti digitali gestita dall’omonima tech company pubblica, e a FlowPay, istituto di pagamento che abilita il servizio. La collaborazione consente agli utenti Samsung di beneficiare in modo ancora più semplice dei vantaggi offerti dall’esperienza di pagamento di pagoPA, che facilita l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici in modo moderno, sicuro e veloce.

“L’interesse di realtà innovative come Samsung e FlowPay per le nostre soluzioni rappresenta una conferma del valore sistemico generato dall’evoluzione dei servizi digitali a cui lavoriamo in pagoPA“, ha commentato Gloriana Cimmino, Direttore Mercato & Comunicazione pagoPA. “Integrare la nostra piattaforma con strumenti semplici e sicuri come Samsung Wallet non solo semplifica il processo di pagamento per gli utenti, ma amplifica anche i numerosi vantaggi che già caratterizzano il sistema pagoPA. Questa iniziativa dimostra come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare l’interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, semplificando le operazioni quotidiane e rendendo sempre più efficiente e accessibile il sistema dei pagamenti digitali“.

“Essere parte di questo progetto rappresenta un’importante tappa per FlowPay e contribuisce alla nostra missione di rendere i pagamenti digitali sempre più semplici, sicuri e accessibili per tutti“, ha aggiunto Federico Masi, CEO & co-founder di FlowPay. “La collaborazione con Samsung e pagoPA è la prova concreta che l’innovazione tecnologica può semplificare la quotidianità, offrendo un’esperienza utente unica e conveniente“.

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Come fare pagamenti pagoPA su Samsung Wallet

Effettuare pagamenti pagoPA tramite Samsung Pay attraverso l’app Samsung Wallet è semplicissimo. Come prima cosa è necessario verificare di disporre della più recente versione dell’applicazione (potete verificare da Galaxy Store o Google Play Store, a seconda di come l’avete installata) e almeno di Android 11 come sistema operativo.

Aprite l’applicazione Samsung Wallet e recatevi nella sezione “Tutte“. Ora non dovete fare altro che selezionate la sezione “pagoPA” e “Scansione codice QR“: dopo aver inserito le informazioni richieste, selezionando “Continua” verrete trasferiti sul portale di FlowPay, dove potrete confermare i dati di pagamento (dopo aver accettato termini e condizioni) e inserire password o impronta digitale per procedere; la ricevuta arriverà via e-mail una volta completata l’operazione.

Per i pagamenti degli avvisi pagoPA è prevista una commissione di 0,95 euro: si tratta di una delle tariffe più basse sul mercato, inferiore a quelle richieste da molti istituti bancari. L’app Samsung Wallet sta dunque diventando sempre più completa con il passare del tempo: consente di gestire in un unico posto e in modo sicuro (grazie a Samsung Knox) le carte di pagamento, le carte fedeltà, le carte d’imbarco, le chiavi digitali, le password (con Samsung Pass), le gift card e non solo. Risulta preinstallata a bordo degli smartphone Samsung (a volte non nella versione completa, che richiede un’installazione a parte), ed è disponibile su Galaxy Store e Google Play Store.