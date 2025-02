Sono trascorsi diversi mesi dall’ultimo importante aggiornamento software rilasciato da Google per i wearable a marchio Fitbit, ma finalmente l’attesa è finita: è in distribuzione una nuova versione firmware per i modelli Fitbit Charge 6, Versa 4, Sense 2 e Inspire 3, che si segnala precipuamente per l’introduzione degli indicatori di stato.

A dire il vero, i lettori più attenti ricorderanno forse che il mese scorso c’era stato un aggiornamento significativo per un paio di Fitbit, tuttavia l’ultimo update degno di questo nome — dal punto di vista della ricchezza di contenuti — risale al mese di luglio dello scorso anno.

Fitbit Charge 6, Versa 4, Sense 2 e Inspire 3 si aggiornano: ecco gli indicatori di stato

L’aggiornamento in discorso introduce la versione firmware 214.22 ed è in distribuzione per un totale di quattro modelli: le smartband Fitbit Charge 6 e Inspire 3 e gli smartwatch Fitbit Versa 4 e Sense 2.

La novità più rilevante, come si accennava in apertura e come riportato nel changelog ufficiale , è rappresentata dagli indicatori di stato. Come si può facilmente intuire, l’aggiunta non è di quelle rivoluzionarie, ma i benefici in termini di esperienza d’uso sono evidenti. Infatti, le piccole icone permettono subito di capire al volo se la batteria del dispositivo necessita assolutamente di essere ricaricata, o se c’è la modalità non disturbare attiva e non solo. Lo screenshot sottostante riassume gli indicatori di stato introdotti, che in totale sono 4 e indicano: modalità non disturbare, modalità sonno, livello della batteria molto basso e mancata connessione del dispositivo Fitbit allo smartphone.

L’attivazione/disattivazione degli indicatori può essere effettuata direttamente dal wearable, entrando nelle impostazioni del display e agendo sul relativo interruttore.

Per i soli modelli Charge 6 e Inspire 3, l’aggiornamento introduce anche nuove funzionalità di sicurezza legate alla connettività Bluetooth; ad installazione avvenuta, sarà direttamente l’app Fitbit a suggerire all’utente di connettere nuovamente il wearable allo smartphone.

Se possedete uno dei modelli elencati, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento servendovi dell’app Fitbit installata sullo smartphone seguendo il solito percorso: Scheda Oggi > Dispositivi > immagine del proprio dispositivo > Aggiorna.