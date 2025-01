Nelle scorse ore il team di Fitbit ha annunciato di avere riscontrato in alcuni modelli di Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 un problema relativo alla batteria, che sarebbe soggetta a surriscaldarsi, con i conseguenti rischi per gli utenti.

Per tale ragione, il produttore ha avviato le procedure di rilascio di un aggiornamento firmware che va a ridurre il rischio di surriscaldamento della batteria e la sua capacità, qualcosa di simile a quanto è avvenuto nelle scorse settimane per Google Pixel 4a.

In arrivo un importante update per Fitbit Sense e Versa 3

precisa che il problema in questione non riguarda tutti i dispositivi Sense e Versa 3 e, pertanto, per i modelli non interessati la batteria continuerà a funzionare come prima.

Entro un mese i possessori di un Fibtit Sense o Versa 3 interessati dal problema della batteria riceveranno un aggiornamento del firmware, della cui disponibilità verranno avvisati con una notifica sullo smartwatch o nell’app ufficiale, oltre che con un’email.

Il produttore ci tiene a sottolineare che questo update migliorerà la stabilità delle prestazioni della batteria del dispositivo e ridurrà il rischio del surriscaldamento: come conseguenza, la batteria durerà meno tra una ricarica e l’altra e potrebbe essere necessario ricaricare il dispositivo più di frequente.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile, se non si procede alla sua installazione manuale, dopo alcuni giorni sul dispositivo verrà eseguito un ripristino dei dati di fabbrica, con la perdita dei dati memorizzati e non sincronizzati con il proprio account e la necessità di configurarlo nuovamente, procedura durante la quale verrà implementato il nuovo firmware.