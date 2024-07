Fitbit ha da poco annunciato una serie di aggiornamenti per vari modelli di smartwatch, tra i quali Fitbit Sense 2, Versa 4, Charge 6 e Inspire 3. Ecco le principali novità.

I dispositivi indossabili del 2022 ora possono possono sfogliare, selezionare e controllare YouTube Music sullo smartphone connesso e su Fitbit Sense 2 e Versa 4 ora è possibile regolare la dimensione del testo che potrebbe essere utile durante l’allenamento.

I dispositivi Fitbit ricevono nuove funzionalità con l’update

La funzionalità Auto Detect sui modelli Sense 2, Versa 4 e Charge 6 ora è in grado di riconoscere automaticamente corsa, camminata, bicicletta, ellittica, canottaggio e spinning, inoltre debutta su Fitbit Inspire 3 che ottiene anche 20 nuove modalità di allenamento, portando il totale a oltre 40.

Fitbit menziona anche una migliore accuratezza per il monitoraggio della frequenza cardiaca su Sense 2, Versa 4 e Inspire 3, con miglioramenti nell’apprendimento automatico di Google che rendono più accurati i calcoli delle calorie bruciate, i minuti di zona attiva e altre metriche.

L’azienda riporta anche statistiche e mappature più accurate per l’outdoor come parte dei miglioramenti relativi al GPS su Sense 2, Versa 4 e Charge 6. Fitbit fa sapere che queste novità inizieranno a essere distribuite oggi come aggiornamenti firmware OTA.