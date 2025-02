Una funzionalità inizialmente disponibile per i soli abbonati Advanced di Gemini, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale Made by Google, è ora disponibile per tutti gli utenti standard.

Nel frattempo, Google ha annunciato alcune novità legate al chatbot che investono gli utenti Workspace che, alla pari degli utenti consumer, possono finalmente contare su tutti i modelli di ultima generazione, incluso il potente modello 1.5 Pro with Deep Research che aiuta nelle ricerche gli abbonati Advanced.

Il Caricamento e l’analisi dei file sono disponibili per tutti su Gemini

Ve lo avevamo anticipato esattamente sette giorni fa ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale di Google e il rollout sembra essere stato completato: il caricamento e l’analisi dei file, inizialmente esclusivo per i soli abbonati Advanced, è disponibile per tutti gli utenti standard di Gemini.

📁 Document upload is now available to all Gemini users. Upload multiple Google Docs, PDFs, and Word documents from Google Drive or your device. Get quick summaries, personalized feedback, and actionable insights—streamlining your workflows and saving you time. Tap the plus… pic.twitter.com/8FS49dGlbz — Google Gemini App (@GeminiApp) February 20, 2025

Oltre alle immagini (scattabili con la fotocamera o prelevabili dalla galleria del dispositivo), tutti gli utenti possono includere nelle conversazioni con il chatbot (dall’app Web, su smartphone Android e su iPhone) anche i file, prelevabili dal gestore di file interno allo smartphone o tramite Google Drive.

Come avveniva già per le immagini, Gemini è in grado di analizzare i file per fornire risposte, informazioni utili e riepiloghi agli utenti. Le tipologie supportate di file sono:

File di testo normale (estensione TXT)

(estensione TXT) File di codice (estensioni C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL e HTML)

(estensioni C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL e HTML) File di documento (estensioni DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX)

(estensioni DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX) Documenti (creati in Google Documenti)

(creati in Google Documenti) File di dati tabulari (estensioni CSV, TSV)

(estensioni CSV, TSV) File di fogli di calcolo (estensioni XLS, XLSX)

(estensioni XLS, XLSX) Fogli di calcolo (creati in Google Fogli)

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.

Il modello “1.5 Pro with Deep Research” è disponibile per gli utenti Workspace

A un paio di settimane dall’avvio del rollout per gli abbonati Advanced nell’app per Android e a una decina di giorni dal completamento del rollout (che ha raggiunto anche gli utenti iPhone abbonati ad Advanced), Google ha annunciato il modello 1.5 Pro with Deep Research di Gemini e i più recenti modelli sperimentali (2.0 Pro Experimental, 2.0 Flash Thinking Experimental e 2.0 Flash Thinking Experimental with apps) sono disponibili anche per gli utenti Google Workspace abbonati a Gemini Advanced (o standard, in alcuni casi).

Siamo lieti di annunciare il lancio di Deep Research e dei modelli sperimentali per gli utenti di Google Workspace con accesso a Gemini Advanced. Deep Research esplora argomenti complessi per tuo conto e presenta i suoi risultati in un report completo e di facile lettura.

Il post pubblicato sul blog dedicato agli aggiornamenti per la suite Workspace suggerisce che il rilascio è iniziato in data 20 febbraio 2025 e proseguirà nelle prossime settimane. Di seguito riportiamo i dati sulla disponibilità dei nuovi modelli per gli utenti Workspace.