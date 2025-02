Non passa un giorno in cui non parliamo di Gemini, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale Made by Google che continua a confermarsi uno dei progetti più attivamente sviluppati da Google.

Dall’analisi del codice sorgente della versione 16.6.23 beta di App Google, vera “casa” delle funzionalità del chatbot sui dispositivi Android, emergono altre due novità in arrivo (ma ancora nascoste ai beta tester): la prima è puramente estetica; la seconda è una nuova funzionalità che renderebbe ancor più versatile l’assistente sul fronte dell’IA generativa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gemini: in arrivo una rinnovata interfaccia per allegare i file

Google ha recentemente iniziato ad estendere anche agli utenti standard di Gemini, la possibilità di allegare file alle conversazioni per farli analizzare al chatbot, funzionalità inizialmente esclusiva per gli abbonati Advanced (che mantengono comunque alcuni vantaggi legati proprio all’utilizzo di questa potenzialità).

Il team di sviluppo sta ora lavorando per dare una rinfrescata all’interfaccia utente che permette di allegare i file (quella a cui si accede dal tasto “+” nella barra di digitazione). Al posto dell’attuale interfaccia che mostra la tipologia di contenuti allegabili (fotocamera, galleria, file dal dispositivo e file da Google Drive) in forma di elenco, in futuro verrà introdotta una nuova interfaccia che mostra quelle quattro potenzialità come pulsanti.

Al di sotto, vengono aggiunti due nuovi collegamenti che rimandano a funzionalità non ancora disponibili (sono evidenziate in grigio nella “nuova” interfaccia): Deep Research (strumento lanciato nell’app per dispositivi Android all’inizio del mese di febbraio) e Composer (uno strumento che aiuterà gli utenti a scrivere documenti e codice).

La seguente galleria d’immagini mette a confronto l’attuale interfaccia (con tema chiaro) per allegare i file con quella nuova (sia con tema chiaro che con tema scuro); va precisato che, in questo specifico caso, la nuova interfaccia potrebbe corrispondere a quella che vedranno gli abbonati a Gemini Advanced.

In futuro, Gemini potrebbe essere in grado di generare video

Al netto di questa piccola novità estetica, c’è una ben più grossa novità che potrebbe presto ampliare le potenzialità di Gemini: il chatbot potrebbe presto essere in grado di generare video.

A suggerire ciò ci hanno pensato alcune stringhe di codice (e alcuni file) che menzionano “videogen” accanto a “robin”, il nome che indica proprio le funzionalità di Gemini all’interno di App Google. Oltre alla generazione di immagini (attualmente con modello Imagen 3), quindi, l’assistente IA di Google potrebbe presto guadagnare questa nuova potenzialità.

A onor del vero, il colosso di Mountain View offre già una funzionalità di generazione video tramite Google Vids ma là non si tratta di IA generativa (è una sorta di assistente alla creazione di un video con strumenti IA); integrata in Gemini, la funzionalità potrebbe essere di tutt’altro livello, magari simile a quella offerta da altre intelligenze artificiali della concorrenza (come Sora di OpenAI, Firefly Video Model di Adobe e Movie Gen di Meta).

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.