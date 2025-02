Nella serata di ieri vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone pieghevoli targati Samsung e, a tal proposito, oggi emerge che il colosso sudcoreano avrebbe iniziato a testare la One UI 7 su Galaxy Z Fold7.

Nel frattempo, il team di sviluppo di Samsung sta prendendo in considerazione la possibilità di espandere all’app fotocamera degli Galaxy S25 una funzionalità già disponibile ma solo grazie a Expert RAW. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold7: ecco la prima build basata sulla One UI 7

Il noto leaker Tarun Vats ha condiviso su X un post per comunicare di aver individuato, sul server che gestisce gli aggiornamenti OTA per i dispositivi dell’azienda, la prima build di test per Galaxy Z Fold7, il pieghevole a libro di nuova generazione del colosso sudcoreano.

La build, dedicata al modello con codice SM-F966U (quindi il Galaxy Z Fold7 destinato al mercato statunitense), ha codice F966USQU0AYB3 ed è probabilmente basata su Android 15 (e quindi con la One UI 7).

Di norma, Samsung ha finora lanciato i nuovi pieghevoli con a bordo la versione X.1.1 della One UI ma, visti i recenti sviluppi di cui abbiamo abbondantemente parlato, questa build potrebbe corrispondere alla One UI 7.0.1 che debutterebbe proprio con la generazione 2025 dei pieghevoli.

Samsung potrebbe portare nell’app fotocamera dei Galaxy S25 una funzionalità di Expert RAW

La scorsa settimana vi avevamo proposto un consiglio per scattare foto migliori con i Galaxy S25, viste le problematiche (software) che affliggono il comparto fotografico degli ultimi arrivati in casa Samsung.

Il nostro consiglio era quello di sfruttare Expert RAW, un’app che amplifica le capacità della fotocamera degli smartphone del colosso sudcoreano con strumenti interessanti (anche di livello professionale) per utenti un po’ più esperti in ambito fotografico. Tra questi strumenti, rientra la possibilità di scattare foto a 24 megapixel tramite il sensore principale (disponibile sui Galaxy S24 e sui Galaxy S25).

All’interno di una discussione sul forum della community di Samsung, un utente ha affermato che sarebbe bello poter scattare a 24 megapixel anche dall’app fotocamera stock (senza dover quindi ricorrere a Expert RAW) e il suo commento ha ricevuto altri commenti a supporto. In risposta, un rappresentante del colosso sudcoreano ha ringraziato per il suggerimento e ha confermato che questa richiesta sarebbe stata presa in seria considerazione.

Aggiungendo questa potenzialità all’app fotocamera “stock” dei propri flagship, Samsung metterebbe a disposizione degli utenti un’opzione intermedia tra lo scatto a 12 megapixel (che sfrutta appieno il pixel-binning) e lo scatto a piena risoluzione (50 megapixel per i modelli “base” e 200 megapixel per i modelli “Ultra”). Inoltre, il colosso sudcoreano andrebbe a pareggiare i conti con gli eterni rivali di Apple: dagli iPhone 15 in avanti, il colosso di Cupertino permette “di default” di scattare foto a 24 megapixel.

In conclusione segnaliamo che Expert RAW consente di fruire dello scatto a 24 megapixel solo attraverso il sensore principale: questo stona un po’ con il comparto fotografico di Galaxy S25 Ultra, dotato di tre sensori su quattro da 50 megapixel che potrebbero, almeno tecnicamente, supportare questa potenzialità. Chissà che in futuro non possa essere implementata anche questo.