Giungono nuove indiscrezioni riguardanti i quattro pieghevoli che Samsung dovrebbe presentare entro la fine del 2025, capitanati dall’inedito Samsung Galaxy G Fold, il primo pieghevole a tripla piega dell’azienda.

Se su questo inedito dispositivo non giungono proprio buone notizie, sugli altri tre (Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip FE) giungono notizie dall’umore “misto”, in parte positive e in parte negative.

Samsung Galaxy G Fold: emergono “brutte notizie” sull’inedito pieghevole triplo

A distanza di un paio di settimane dalle ultime indiscrezioni giunte in nostro possesso che ce ne hanno svelato il nome, il noto leaker PandaFlashPro ha condiviso su X un post che fornisce nuovi dettagli su Samsung Galaxy G Fold, il primo pieghevole a tripla piega di Samsung.

Stando a quanto riportato, il pieghevole presenterà un design con frame “piatto” e ospiterà le fotocamere del comparto principale, caratterizzate dallo stesso design che troveremo su Galaxy Z Fold7, nella zona “centrale” (quella su cui si piegheranno gli altri due lati esterni).

La brutta notizia, tuttavia, riguarda le pieghe presenti, ben due, su questo smartphone: esse dovrebbero risultare visibili almeno quanto quella che presenta Galaxy Z Fold6, quindi non troppo evidente ma comunque molto evidente rispetto ad altri pieghevoli della concorrenza.

Inoltre, pare che Samsung Galaxy G Fold possa non essere pronto in tempo per l’evento Galaxy Unpacked estivo (probabilmente di luglio) con cui verranno annunciati i nuovi pieghevoli: stando a quanto condiviso su X dal leaker PandaFlashPro, la produzione di massa del dispositivo inizierà alla fine di agosto; il debutto sul mercato (o meglio su alcuni mercati “selezionati”), di conseguenza, potrebbe slittare verso la fine del 2025.

Nuove voci confermano: Galaxy Z Fold7 sarà una sorta di Galaxy Z Fold SE aggiornato

Passiamo ora a Samsung Galaxy Z Fold7, la settima generazione del pieghevole a libro targato Samsung che, soprattutto sul fronte del design, non dovrebbe offrire grandi cambiamenti rispetto al predecessore, Galaxy Z Fold6.

Lo smartphone dovrebbe comunque offrire interessanti miglioramenti, alcuni mutuati dal Galaxy Z Fold SE dello scorso anno (come lo spessore ridotto e il sensore principale da 200 megapixel), altri dettati dal salto generazionale.

Unendo le indiscrezioni condivise dal leaker Setsuna su Weibo e dal leaker PandaFlashpro su X con le notizie giunte la scorsa settimana, scopriamo che lo smartphone guadagnerà un nuovo schermo ad alta efficienza (e più ampio, da 8 pollici sul pannello interno e da 6,5 pollici sul pannello esterno), una nuova cerniera che ridurrà notevolmente la visibilità della piega, una nuova fotocamera interna (sotto al display), una nuova struttura interna dei componenti e una migliore ottimizzazione nel meccanismo di resistenza ad acqua e polvere.

La nota stonata potrebbe riguardare la batteria e la velocità di ricarica: pare, infatti, che la batteria integrata in Samsung Galaxy Z Fold7 possa essere la stessa da 4400 mAh che troviamo sui pieghevoli a libro di Samsung dal 2021; per quanto riguarda la velocità di ricarica, potrebbe esserci un piccolo boost fino a 28 W (pubblicizzata come ricarica cablata a 30 W).

Galaxy Z Flip7: il miglior pieghievole a conchiglia (Samsung) di sempre?

Giungono nuove indiscrezioni anche sul prossimo pieghevole a conchiglia di Samsung, ovvero Galaxy Z Flip7, condivise su X sempre dall’attivissimo leaker PandaFlashPro.

Il prossimo pieghevole a conchiglia del colosso sudcoreano dovrebbe guadagnare parecchi miglioramenti rispetto al predecessore, Galaxy Z Flip6, già a partire da una nuova struttura interna e da un nuovo sistema di cerniere che aumenterà la durabilità del dispositivo.

Tutto ciò si tradurrà in una piega meno visibile che, unita a un display ad alta efficienza con annesso ProScaler (funzionalità IA che ha debuttato su Galaxy S25 Ultra) e a un “vetro” flessibile riprogettato, contribuirà a rendere Galaxy Z Flip7 il miglior pieghevole a conchiglia di sempre.

Secondo precedenti indiscrezioni, Samsung Galaxy Z Flip7 dovrebbe ruotare attorno al SoC Exynos 2500: si tratta di una prima assoluta per i pieghevoli del colosso sudcoreano, sin dalle origini dotati di un SoC targato Qualcomm.

Samsung dovrebbe però dotare il dispositivo di una camera di vapore più generosa per tenere a bada gli eventuali bollenti spiriti del SoC, di una nuova generazione del ProVisual Engine, della ricarica cablata a 23 W (pubblicizzata come ricarica a 25 W) e di un corpo complessivamente più sottile.

Samsung Galaxy Z Flip FE “confermato” direttamente da Samsung

Il quarto e ultimo pieghevole atteso al debutto in questo 2025 è Samsung Galaxy Z Flip FE, il primo esperimento di pieghevole economico del colosso sudcoreano che ha scelto il modello a conchiglia per inaugurare la serie dei pieghevoli Fan Edition, finora circoscritta agli smartphone della serie Galaxy S e ai tablet della serie Galaxy Tab S.

Nelle ultime ore Samsung potrebbe avere, per certi versi, “confermato” l’esistenza di questo dispositivo: sul server che gestisce gli aggiornamenti OTA per i dispositivi dell’azienda, è comparsa una build per un dispositivo identificato con codice modello SM-F761B (in versione EUX, quindi destinata al mercato europeo), la cui prova è stata condivisa su X dal leaker Erencan Yilmaz.

Ci sono buone possibilità che questo dispositivo possa corrispondere proprio a Z Flip FE perché, cronologicamente, Z Flip6 era codificato con SM-F741, Z Flip5 era codificato con SM-F731 e quindi, di conseguenza, Z Flip7 dovrebbe essre codificato con SM-F751. Solo il tempo ci dirà se SM-F761B corrisponderà realmente a Galaxy Z Flip FE.

Sempre PandaFlashPro ha condiviso su X quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questo dispositivo, realizzato “riciclando” gran parte della componentistica utilizzata per Galaxy Z Flip6: stesse scocche e cerniera, stesso frame “piatto” in Armor Aluminum, stessa fotocamera principale da 50 megapixel, stessa fotocamera frontale, stessi speaker.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, il pieghevole economico dovrebbe ruotare al SoC Exynos 2400e, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrire lo stesso display interno che troviamo su Galaxy Z Flip6 (un Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e luminosità di picco a 2600 nit) e supportare la ricarica cablata a 25 W.