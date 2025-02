Nuovi aggiornamenti in distribuzione per gli smartphone Android: in particolare abbiamo novità per Sony Xperia 10 VI, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A13 5G e OnePlus 13, anche se nell’ultimo caso non si tratta di un update di sistema. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in arrivo.

Novità aggiornamento Android 15 per Sony Xperia 10 VI

Partiamo dall’aggiornamento più consistente, che riguarda Sony Xperia 10 VI. Lo smartphone sta accogliendo la versione 70.1.A.0.425, che porta con sé Android 15 e di conseguenza il primo major update (dei tre promessi dal produttore). Un po’ a sorpresa, il dispositivo lo riceve con un ritardo di circa tre settimane rispetto al suo predecessore.

L’aggiornamento richiede un download di poco meno di 1 GB, e in effetti, nonostante il cambio di release, non sembra siano stati fatti grossi stravolgimenti. Come segnalato nel changelog generico diffuso i mesi scorsi, Sony ha portato Spazio privato, nuovi sfondi e nuovi stili per la schermata home e di blocco, nuove funzioni Side Sense, un pannello delle impostazioni rapide e delle notifiche rivisto, nuove finestre pop-up, la trasmissione tramite Bluetooth LE Audio e non molto altro.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A13 e Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A13 e Galaxy A13 5G stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2025. I due smartphone stanno accogliendo in Italia i firmware A135FXXSAEYA1 e A136BXXSADYB1, che non sembrano includere ulteriori cambiamenti (se non qualche perfezionamento di stabilità e bugfix non specificati).

Come abbiamo visto nel più recente bollettino di sicurezza diffuso da Samsung, le patch di febbraio vanno a correggere 35 vulnerabilità tra quelle riguardanti tutti i dispositivi Android (CVE), di cui una di livello critico, oltre a 7 vulnerabilità che toccano più nello specifico i dispositivi del produttore (SVE).

Entrambi gli smartphone sono usciti con Android 12 e hanno già ricevuto due major update: vista la fascia di prezzo, a meno di sorprese dovrebbero restare ad Android 14 e non ricevere la One UI 7 con Android 15.

Novità aggiornamento per OnePlus 13

Discorso diverso per OnePlus 13, che ha esordito da poche settimane e che ha già accolto alcuni update di sistema. Quest’oggi segnaliamo un aggiornamento, ma riguardante una singola applicazione: si tratta di Instagram, che con l’ultima versione accoglie una specifica Modalità notturna, o Night Mode se preferite.

OnePlus si è basata sulla modalità notturna della fotocamera nativa dello smartphone (che sfrutta l’elaborazione multi-frame per restituire scatti più luminosi e meno rumorosi) e ha collaborato con Instagram per portare qualcosa di simile all’interno dell’applicazione. Secondo quanto segnalato ufficialmente attraverso la community di OnePlus, basta aprire l’app di Instagram e inquadrare scene scure per abilitare automaticamente la nuova modalità (contraddistinta dall’apposita icona in alto).

Ecco una comparazione pubblicata dalla stessa casa cinese:

Come aggiornare Sony Xperia 10 VI, Samsung Galaxy A13 e Galaxy A13 5G

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Sony Xperia 10 VI potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Su Samsung Galaxy A13 e Galaxy A13 5G potete invece recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per quanto riguarda OnePlus 13, non parliamo di un aggiornamento di sistema dello smartphone, ma di un aggiornamento dell’app di Instagram. Per scaricare la più recente versione, compatibile con la nuova modalità notturna, potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store.