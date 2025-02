Come abbiamo visto, la serie Samsung Galaxy S25 ha introdotto diverse interessanti novità insieme alla One UI 7, tra le quali alcune riguardanti il comparto fotografico. Mentre ancora ci si domanda se tutte (o almeno una parte) di queste arriveranno sui modelli precedenti (come quelli della serie Samsung Galaxy S24), arrivano intriganti anticipazioni.

La serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe ottenere il formato Log per i video

La One UI 7 ha esordito in versione stabile su Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma ancora deve arrivare tramite aggiornamento: i primi in lista sono i modelli della serie Galaxy S24, ma le ultime indiscrezioni hanno parlato di una nuova beta e non hanno portato buone notizie; per farsi “perdonare” per il ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, Samsung potrebbe non solo portare prima del previsto la One UI 8, ma anche integrare diverse funzionalità per ora esclusiva dei flagship 2025.

Come abbiamo visto, non tutte le funzioni a disposizione sui Galaxy S25 sono disponibili nella beta per la serie Galaxy S24, ma è possibile che la maggior parte (eventuali limitazioni hardware a parte) possano sbarcare tra la release stabile e successivi aggiornamenti.

Come spiegato i giorni scorsi da Sally Jeong, EVP and Head of the Framework R&D Team di Samsung, alcune delle nuove funzioni, in particolare quelle basate sull’intelligenza artificiale, necessitano di un hardware moderno: tra queste Now Brief, che secondo quanto riferito richiede chip avanzati con una potente NPU. Per chi non lo sapesse, Now Brief sfrutta il Personal Data Engine e propone sullo smartphone un briefing personalizzato di contenuti specifici che si aggiorna durante il giorno, tra notizie di argomenti di interesse, indicazioni sul meteo, resoconto del sonno, eventi e così via, anche tramite la Now Bar. Riteniamo comunque improbabile che l’hardware a disposizione della serie Galaxy S24 (e magari oltre) non sia sufficiente per questo scopo, e dunque ci aspettiamo l’integrazione almeno su questi ultimi (magari tramite successivi update).

Le indiscrezioni puntano anche sull’arrivo di Audio Eraser, perlomeno sui Galaxy S24: la funzione si basa sull’intelligenza artificiale e consente di rilevare diverse tipologie di suoni (voci, vento, musica, rumori di fondo e altro) all’interno dei video, e quindi di aumentare, diminuire o eliminare del tutto il volume di uno di questi suoni.

Secondo quanto riportato in queste ore da Tarun Vats, fonte notoriamente attendibile, la serie Galaxy S24 accoglierà anche un’altra funzione dei Galaxy S25: si tratta del formato Log dei video, che consente di registrare filmati di qualità professionale, con una maggiore quantità di dettagli, una gamma dinamica più elevata e una maggiore facilità di editing in post-produzione.

La fonte sostiene che questa funzione Log arriverà su Samsung Galaxy S24 Ultra con l’aggiornamento alla One UI 7 (o comunque con uno successivo, sempre basato su tale versione), mentre si farà vedere su Galaxy S24 e Galaxy S24+ con l’aggiornamento alla One UI 8. Questo potrebbe costituire un indizio ulteriore del “salto” di versione: il produttore potrebbe addirittura saltare versioni intermedie come la One UI 7.1 per passare direttamente ad Android 16 e alla One UI 8.

Siamo sicuri che torneremo presto a parlarne, quindi continuate a seguirci. Cosa vi aspettate dall’aggiornamento alla One UI 7 per i Galaxy S24?