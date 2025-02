L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy S24 non ha portato l’attesissima One UI 7. Secondo le ultime indiscrezioni, questa non arriverà entro la fine di febbraio. Sembrerebbe, infatti, che verranno rilasciate altre versioni beta nei prossimi mesi prima di arrivare alla versione stabile definitiva dell’aggiornamento. Nonostante ci sarà da aspettare, è possibile addolcire l’attesa accogliendo una nuova conferma dell’arrivo sui Galaxy S24 con One UI 7 della funzionalità Audio Eraser.

Perché Audio Eraser può arrivare sui Galaxy S24

Audio Eraser è una delle novità introdotte da One UI 7 e consente di isolare, rimuovere o enfatizzare i rumori di fondo di una traccia audio, migliorando la qualità del suono rispetto alle altre tracce disponibili all’interno di un video. In questo modo, gli utenti possono avere un controllo migliore dei video girati e gestirne al meglio la dimensione audio.

La funzionalità si basa sull’intelligenza artificiale e permette di rilevare diverse tipologie di suoni (voci, vento, musica, rumori di fondo e altro). Con Audio Eraser è possibile aumentare, diminuire o eliminare del tutto il volume di uno di questi suoni, rendendo il video più fruibile per gli scopi per cui è stato realizzato.

Per funzionare, Audio Eraser necessita di una NPU potente, com’è quella presente nei nuovi Samsung Galaxy S25. La serie Galaxy S25, infatti, è alimentata dallo Snapdragon 8 Elite, che nell’NPU offre un aumento del 40% delle prestazioni rispetto alle serie precedenti. Secondo diverse indiscrezioni, anche i processori Exynos e Snapdragon utilizzati da Samsung nei Galaxy S24 (precisamente Exynos 2400 per Galaxy S24 e Galaxy S24+ e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy per Galaxy S24 Ultra) dovrebbero essere sufficientemente potenti da supportare Audio Eraser.

È molto meno probabile, invece, anche se non ci sono indicazioni precise in merito, che questa funzionalità AI di One UI 7 arrivi sui Galaxy S23.