Torniamo a occuparci di due smartphone che verranno annunciati tra marzo e aprile da OnePlus e Xiaomi, ovvero OnePlus 13 mini e Xiaomi 15 Ultra.

Dalla Cina emergono nuove indiscrezioni circa le batterie di cui saranno dotati i due smartphone: si parla di capacità sorprendente per il compatto e di capacità nella media (forse deludente sotto certi punti di vista) per il camera-phone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Già da molto tempo si parla di OnePlus 13 mini, uno smartphone compatto che andrà andare a completare la gamma OnePlus 13 (protagonista nell’immagine di copertina), che può già contare su due modelli (includendo OnePlus 13R), e che dovrebbe essere annunciato nel mese di aprile (almeno sul mercato cinese).

Sullo smartphone abbiamo già ricevuto moltissime indicazioni circa la scheda tecnica, più volte confermate nel tempo: i rumor raccontano di uno smartphone compatto, grazie a un display da 6,3 pollici (contro i 6,82 e 6,78 pollici dei fratelli maggiori), ma comunque super performante grazie al SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Recentemente sono emerse nuove indiscrezioni dalla Cina, diffuse su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, che si concentrano sulla batteria di cui sarà dotato lo smartphone (e anche il cugino OPPO Find X8 mini che differirà da lui solo per il SoC integrato).

Il leaker sostiene che OnePlus 13 mini potrà contare su una batteria soprendente, considerando le dimensioni compatte, con capacità pari a 6000 mAh: si tratta della stessa capacità che offre la batteria integrata in OnePlus 13 (i miracoli della tecnologia al silicio-carbonio?!).

Le informazioni, però, vanno oltre, suggerendo che OPPO e OnePlus si stiano preparando a incrementare ulteriormente la capacità delle batterie che verranno impiegate sui prossimi dispositivi: a partire dalla seconda metà dell’anno, potremo conoscere smartphone (principalmente immaginiamo le prossime generazioni di flagship) con batterie da 6500 o 7000 mAh. A quel punto, a netto di disastri nella gestione del SoC, l’autonomia da smartphone non sarà sicuramente un problema.

Sempre dalla Cina, giungono indiscrezioni su un altro attesissimo smartphone, ovvero lo Xiaomi 15 Ultra, il top cameraphone che verrà annunciato da Xiaomi in versione Global, assieme al fratello minore Xiaomi 15, il prossimo 3 marzo.

Get ready to witness #TheNextPinnacle with us on March 2nd for the #Xiaomi15Series and more. #XiaomiLaunch

🟠📷🔴 Loading… pic.twitter.com/A5OHwuYdm1

— Xiaomi (@Xiaomi) February 14, 2025