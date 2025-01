Ci eravamo lasciati giusto poco tempo fa con il lancio di OnePlus Ace 5 sul mercato cinese, a poche settimane dalla presentazione di OnePlus 13 avvenuta lo scorso ottobre. Nel frattempo, un leak delle ultime ore avrebbe svelato gran parte delle specifiche tecniche di OnePlus 13 Mini (o OnePlus 13T), il modello dalle dimensioni più compatte dello smartphone top di gamma: scopriamole insieme nel dettaglio.

OnePlus 13 Mini: le specifiche tecniche attese

Secondo quanto riportato dall’utente Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il nuovo modello di smartphone potrebbe chiamarsi OnePlus 13 Mini o 13T, suggerendo dunque un form factor decisamente più ridotto rispetto al modello standard. Nello specifico, OnePlus 13 Mini potrebbe offrire un display LTPO da 6,31 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo verosimilmente un sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel, un sensore ultra-wide da 8 megapixel e infine un sensore a periscopio con zoom ottico 3x.

All’interno di OnePlus 13 Mini troveremo il chip Snapdragon 8 Elite, lo stesso processore montato all’interno del modello standard. Il modello presenterà infine una scocca realizzata in metallo e vetro per il lato posteriore. Stando alle specifiche tecniche trapelate dal leak, il nuovo OnePlus 13 Mini mostrerebbe dunque diverse similitudini con OPPO Find X8 Mini, eccezion fatta per il comparto fotografico e il chip utilizzato. Lo smartphone firmato OPPO presenterà infatti un chip Dimensity 9400, oltre che un sensore Sony IMX9 da 50 megapixel e un sensore a periscopio da 50 megapixel. Il nuovo smartphone offrirà inoltre il supporto alla ricarica wireless, assieme a un display LTPO OLED da 6,31 pollici di diagonale.

Ricordiamo come sempre di prendere con le pinze tali indiscrezioni, dal momento che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.