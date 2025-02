Ci eravamo lasciati a gennaio con la presentazione di OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro, riservati al mercato cinese. Nel frattempo, un leak delle ultime ore potrebbe aver gettato luce sul periodo d’uscita di svariati modelli di smartphone OnePlus, che porteranno con sé modifiche sostanziali al design rispetto alle generazioni precedenti: scopriamole insieme nel dettaglio.

OnePlus: le finestre d’uscita dei prossimi modelli

L’informatore Digital Chat Station avrebbe condiviso sulla piattaforma social Weibo alcuni dettagli in merito alle possibili finestre d’uscita dei prossimi smartphone firmati OnePlus, che comprendono rispettivamente OnePlus 13T (13 Mini), Ace 5s, Ace 5V, OnePlus 14, Ace 6 e infine Ace 6 Pro.

Secondo quanto riportato dall’utente OnePlus 13T, altresì conosciuto come OnePlus 13 Mini, arriverà sul mercato cinese nel mese di aprile. Il modello compatto della serie sarà dotato di un display OLED da 6,31 pollici di diagonale, alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite. Il comparto fotocamere sarà composto da due sensori da 50 megapixel. Tra le funzionalità attese troviamo il supporto alla ricarica wireless, un sensore integrato per le impronte digitali e una rifinitura della scocca posteriore in vetro.

Ad un mese di distanza dovrebbe essere invece il turno di OnePlus Ace 5s e Ace 5V, che vedranno quindi la luce a maggio. A tal proposito, OnePlus Ace 5V dovrebbe inoltre presentare uno schermo più ampio di Ace 5s: in questo caso, i modelli saranno equipaggiati rispettivamente dai chip MediaTek Dimensity 9350 e Dimensity 9400. Entrambi i modelli saranno alimentati da una batteria da ben 7000 mAh di capacità.

Ci sarà da attendere invece per OnePlus 14, la cui presentazione ufficiale avverrà verosimilmente nel mese di ottobre. Il nuovo modello top di gamma della compagnia monterà molto probabilmente Snapdragon 8 Elite 2, che farà il suo debutto nello stesso mese.

Terminiamo infine con OnePlus Ace 6 e Ace 6 Pro, che vedranno verosimilmente la luce nel mese di novembre. Il modello base dovrebbe presentare al suo interno il chip Snapdragon 8 Elite, a differenza di Ace 6 Pro che sarà probabilmente equipaggiato dal chip Snapdragon 8 Elite 2.

Chiaramente è bene specificare che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, non ancora confermate in via ufficiale dalla compagnia. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti ufficiali da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.