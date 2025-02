Manca ormai sempre meno alla presentazione ufficiale di OnePlus 13 Mini, il modello compatto della serie previsto indicativamente per il mese di marzo. Nonostante non conosciamo al momento le specifiche tecniche ufficiali del nuovo modello di smartphone, un leak delle ultime ore potrebbe aver gettato luce su alcuni dettagli del design e della fotocamera: scopriamoli insieme.

OnePlus 13 Mini: le specifiche tecniche attese

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma social Weibo, il nuovo OnePlus 13 Mini presenterà verosimilmente un modulo fotocamere composto da due sensori. Tale dettaglio andrebbe dunque in contrapposizione con quanto affermato in precedenza dallo stesso informatore, che aveva originariamente previsto tre sensori.

Entrando nello specifico, si tratterebbe di un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2x.

All’interno di OnePlus 13 Mini troveremo invece il chip Snapdragon 8 Elite, che andrà ad alimentare un display OLED di tipologia LTPO da 6,31 pollici di diagonale, con risoluzione 1,5 K e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo modello compatto dovrebbe presentare un sensore ottico per le impronte digitali integrato nel display e il supporto alla ricarica wireless, nonostante al momento non ne conosciamo le specifiche precise. Il nuovo modello dovrebbe presentare un design rinnovato, con la scocca posteriore posteriore in vetro e la cornice in metallo.

Ribadiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.