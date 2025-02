Il 2025 dovrebbe essere l’anno del debutto dell’inedito pieghevole a tripla piega (tri-fold) targato Samsung Galaxy, smartphone di cui si parla dai tempi di un brevetto depositato nel 2022 e che ha iniziato a prendere corpo sempre più insistentemente tra i rumor degli ultimi mesi, fino al teaser ufficiale di Samsung che ne ha confermato l’esistenza al Galaxy Unpacked 2025.

Dello smartphone, fino a poche ore fa, si sapeva poco o nulla se non, appunto, la peculiarità della tripla piega: nelle ultime ore, un noto leaker ha ripreso fonti autorevoli e ben informate per svelare il nome del pieghevole, le dimensioni del display interno e qualche altro dettaglio.

Nuove indiscrezioni sul pieghevole triplo targato Samsung Galaxy

Anche Samsung avrà il suo pieghevole triplo. Anche, sì, perché il primato di primo produttore ad avere lanciato uno smartphone di questa tipologia spetta a HUAWEI che, lo scorso settembre, ha annunciato HUAWEI Mate XT Ultimate sul mercato cinese.

Tornando al colosso sudcoreano, il noto e ben informato leaker yeux1122 (tramite un post pubblicato sul proprio blog), ha diffuso informazioni interessanti sul primo pieghevole triplo targato Samsung Galaxy, citando Ross Young della DSCC e altre fonti (affidabili) provenienti da società coinvolte nella produzione del dispositivo.

Il pieghevole triplo di Samsung dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy G Fold, inaugurando di fatto una nuova gamma di smartphone diversa rispetto a quella che include i pieghevoli a singola piega (Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip).

Fattore di forma particolare, evidenziato nel nome

All’inizio dell’anno, era emerso che il pieghevole triplo di Samsung sarebbe stato caratterizzato proprio da un particolare design a “G”, con entrambi i display interni pensati per piegarsi verso l’interno (simile al concept “Flex G” mostrato qualche tempo fa da Samsung Display, via @jukanlosreve su X): questa scelta sarebbe diversa da quella di HUAWEI che ha optato per un design a “S”.

Ross Young avrebbe confermato questa informazione, suggerendo inoltre che il Samsung Galaxy G Fold dovrebbe pesare più o meno quanto Mate XT Ultimate (che pesa 298 grammi), quindi leggermente di più rispetto a un pieghevole classico (Samsung Galaxy Z Fold6 pesa 239 grammi).

L’analista della DSCC fornisce indicazioni anche sullo spessore che avrà il pieghevole triplo di Samsung, non quantificando ma limitandosi a dire che sarà leggermente più spesso del concorrente HUAWEI (che è spesso 12,8 mm da chiuso).

Si inizia a parlare anche del display interno

Sul fronte del display interno, Samsung Galaxy G Fold dovrebbe ospitare un display da 9,96 pollici (Mate XT Ultimate ha un display da 10,2 pollici) che, una volta piegato, dovrebbe misurare 6,54 pollici (più o meno come uno smartphone standard).

Con il pieghevole triplo, dovrebbero debuttare anche una nuova generazione di display (che verrà sicuramente indicato da 10 pollici) e pellicola, indicati come “prodotti di nuova concezione” che non sono mai stati implementati in nessun pieghevole standard.

Quando debutterà il Samsung Galaxy G Fold?

Sempre secondo quanto condiviso da yeux1122, in Corea del Sud e in altri paesi esteri si dice che Samsung Galaxy G Fold possa debuttare già nel 2025 ma, secondo Ross Young, è più probabile che il debutto possa essere posticipato a gennaio 2026.

Samsung ha in programma di lanciare sul mercato “nuovi prodotti pieghevoli con fattori di forma migliorati, maggiore durata e una gamma diversificata”. Ai “soliti” Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, l’azienda dovrebbe affiancare il costosissimo pieghevole triplo e un altro inedito, il più economico Galaxy Z Flip FE.

Google potrebbe involontariamente (ma nemmeno troppo) aver fornito un assist a Samsung, dotando Android 16 (su cui sarà basata la prossima One UI 8) di una nuova funzionalità pensata per cercare di eliminare qualsiasi divario di compatibilità delle app tra i classici smartphone e i dispositivi dal grande schermo o dal form factor particolare (come i tablet e, appunto, i pieghevoli).

Nei prossimi mesi continueranno sicuramente a emergere ulteriori indiscrezioni e aggiornamenti su Samsung Galaxy G Fold, man mano che ci andremo avvicinando al debutto effettivo del dispositivo. L’ultimo nodo da scogliere sarà quello legato ai mercati in cui sarà acquistabile il dispositivo: Samsung sceglierà pochi mercati per sondare il terreno prima del lancio globale o farà all-in? Vedremo.