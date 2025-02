Lo scorso fine settimana sono iniziate le vendite dei Galaxy S25, i flagship Android annunciati da Samsung durante il Galaxy Unpacked 2025, evento che è stata anche l’occasione per conoscere tante altre novità in arrivo, incluso l’inedito Samsung Galaxy S25 Edge.

Questo modello, caratterizzato da un design super sottile, andrà ad ampliare la gamma dei flagship del colosso sudcoreano, storicamente composta da 3 modelli. Un’indiscrezione lanciata qualche ora fa, suggerisce che non dovremmo attendere molto per conoscerlo per vie ufficiali. Andiamo quindi a scoprire tutti i nuovi dettagli emersi e a fare il punto della situazione su ciò che sappiamo finora.

Samsung Galaxy S25 Edge: dove eravamo rimasti

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra? No, probabilmente lo smartphone Samsung più chiacchierato del momento è l’inedito Samsung Galaxy S25 Edge, uno smartphone che, a dispetto di quanto possa suggerire il nome, non riporterà in auge la vecchia filosofia di design che prevedeva un display curvo verso i bordi.

Lo smartphone, anticipato da un teaser al Galaxy Unpacked 2025 che ne ha svelato il design, avrà comunque una peculiarità: sarà uno dei più sottili al mondo (sicuramente sarà il più sottile tra le proposte della casa) con uno spessore di 5,84 mm, raggiunto “rinunciando” alla terza fotocamera.

Un altro punto di forza di Samsung Galaxy S25 Edge sarà la leggerezza: stando a quanto pubblicato su X dal noto leaker Ice Universe, lo smartphone risulterà più leggero rispetto al Galaxy S25 che pesa 162 grammi; di conseguenza, è lecito aspettarsi un peso vicino ai 160 grammi ma con dimensioni in pianta superiori.

All’anteriore, infatti, dovremmo ritrovare un display Dynamic AMOLED 2x LTPO da 6,7 pollici (lo stesso di Galaxy S25+), protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, circondato da cornici super sottili (appena 1,32 mm) e interrotto da un foro circolare che ospita il sensore fotografico da 10 megapixel.

Tornando alla “rinuncia” accennata poco sopra, il comparto fotografico principale di Samsung Galaxy S25 Edge potrà comunque contare su un sensore principale da 200 megapixel e su un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

Il cuore pulsante del dispositivo, alla pari degli altri Galaxy S25, sarà lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm, tenuto a bada in questo caso da un sistema di raffreddamento decisamente più compatto rispetto a quello presente sugli altri smartphone (proprio per via dello spessore ridotto).

Samsung non dovrebbe fare alcuna rinuncia sul fronte della connettività, rendendo disponibili 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e una porta USB-C (USB 3.2) che servirà anche per ricaricare a 25 W la batteria da 3900 mAh, probabile tallone d’Achille dello smartphone (in futuro ciò potrebbe migliorare con l’adozione delle batterie al silicio-carbonio).

Specifiche chiave (presunte) - Samsung Galaxy S25 Edge Dimensioni: 158,2 x 75,5 x 5,84 mm

x x Peso: inferiore a 162 grammi

Display: Dynamic AMOLED 2x LTPO da 6,7″ FHD+ , 120 Hz , HDR10+

da , , SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12 GB (RAM) e 128 , 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e , o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , 200 MP (principale) + 12 MP (ultra-grandangolare)

, (principale) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 10 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS , NFC , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (sotto al display, ottico)

(sotto al display, ottico) Batteria: 3900 mAh con ricarica a 25 W

con ricarica a Sistema operativo: One UI 7 basata su Android 15

Scheda tecnica completa (provvisoria)

Lo smartphone super sottile arriverà nel secondo trimestre del 2025

Il noto leaker Max Jambor, solitamente ben informato sulle questioni legate a Samsung, ha recentemente condiviso su X un post molto interessante che informa su quando sarà disponibile il dispositivo.

Samsung Galaxy S25 Edge sarà disponibile nel secondo trimestre del 2025, senza alcuna anticipazione al Mobile World Congress di Barcellona (che si svolgerà a inizio marzo). I mesi del possibile debutto, quindi, sono aprile, maggio o giugno (la meno probabile tra le tre).

Non è ancora chiaro se lo smartphone verrà reso disponibile su scala globale o, trattandosi di una prima volta, possa essere esclusivo di qualche particolare mercato. A ogni modo, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato in una sola colorazione, quel grigio scuro mostrato da Samsung al Galaxy Unpacked 2025.