Google Contatti, l’app rubrica ufficiale di Google che troviamo come predefinita sugli smartphone Google Pixel e su altri smartphone Android, ha iniziato a ricevere una novità sul fronte della personalizzazione che era già stata avvistata lo scorso novembre.

Il team di sviluppo ha dato agli utenti nuovi modi per personalizzare le foto profilo dei contatti con la possibilità di scegliere tra monogrammi e svariate illustrazioni in luogo delle classiche foto.

Google Contatti: nuove opzioni per personalizzare le foto profilo dei contatti

Come anticipato in apertura, c’è una novità in fase di distribuzione all’interno dell’app Google Contatti, pensata da Google per rendere meno noiosa la rubrica, soprattutto considerando quei contatti per i quali non abbiamo a disposizione una foto reale da impostare come foto profilo.

Accedendo a una scheda contatto, effettuando un tap sull’icona per personalizzare la scheda (quella a forma di matita) e poi ancora effettuando un tap su “Cambia” subito sotto all’immagine del profilo, il menu “Scegli immagine” presenta ora due schede aggiuntive che si aggiungono alle già presenti “Questo dispositivo” (che permette di scegliere un’immagine tra quelle disponibili sullo smartphone) e “Google Foto” (che permette di scegliere un’immagine tra quelle disponibili in cloud su Google Foto).

La prima delle nuove schede si chiama Monogramma e offre la possibilità di personalizzare l’opzione che, di default, la rubrica assegna di default ai contatti senza immagine. È possibile scegliere tra due opzioni, “monogramma” e “emoji”, che mostrano del testo o una emoji su sfondo piatto; in entrambi i casi, è possibile modificare il testo o l’emoji effettuando un tap sul cerchio, selezionare un colore di sfondo diverso; per l’opzione monogramma, è possibile modificare anche il font dei caratteri (tramite il carosello presente in basso); per l’opzione emoji, è possibile scegliere tra monocromatico (mostra solo i contorni neri dell’emoji) o meno, tramite un interruttore apposito.

La seconda delle nuove schede si chiama Illustrazioni e permette agli utenti di scegliere una immagine da una corposa galleria di proposte: ogni immagine (ad esempio quella Levriero mostrata dalla seguente immagine) permette poi di personalizzare alcuni dettagli (come il colore di alcuni elementi).

Questa nuova possibilità di personalizzazione delle immagini profilo dei contatti salvati in rubrica è in fase di rollout graduale per tutti nell’app Google Contatti: noi abbiamo ricevuto la novità nella giornata di ieri con la versione 4.48.27.720364420 dell’app.

Come scaricare o aggiornare l’app della rubrica Made by Google

Per scaricare o aggiornare l’app Google Contatti per dispositivi Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.