Nell’estate del 2024, è emerso che Google stesse lavorando all’implementazione di una nuova funzionalità chiamata Besties per Google Contatti. Questa funzionalità, esclusiva per i dispositivi Pixel, non è ancora stata rilasciata dal colosso di Mountain View ma, recentemente, sono emersi nuovi dettagli e nuove evidenze su di essa.

In primo luogo, sembra che il team di sviluppo abbia optato per un cambio di nome da Besties a VIP e sarebbe pronto a rilasciare la funzionalità per i dispositivi Made by Google già nel mese di marzo. In secondo luogo, è emerso che la funzionalità possa arrivare tramite app dedicata. In terzo luogo, pare che la funzionalità possa integrare app di terze parti, a partire da WhatsApp. Facciamo ordine.

Google Contatti: emergono novità sull’inedita funzionalità “Pixel Besties”

Torniamo a occuparci di Google Contatti, l’app rubrica ufficiale di Google che troviamo come predefinita sugli smartphone Google Pixel e sugli smartphone Android di alcuni produttori terzi che non implementano una soluzione proprietaria.

Nello specifico, parliamo della funzionalità Pixel Besties, una inedita esclusiva per gli smartphone della gamma Pixel, avvistata lo scorso luglio come rinnovato widget per l’app e finita nuovamente sotto i riflettori nel mese di agosto grazie a un ulteriore dettaglio scovato all’interno dell’app.

“Besties” fa riferimento a quei contatti che vengono identificati come i più importanti per l’utente e, oltre a spuntare come etichetta nella scheda di quei contatti identificati come tali, dovrebbe essere disponibile attraverso un widget, che va a migliorare il vecchio widget dei contatti preferiti, e che riunirà tutte le interazioni con contatti selezionati dall’utente.

Il widget “Besties” cambia nome in “VIP” e sembra prossimo al rilascio

Il solito Assemble Debug ha recentemente scoperto che la funzionalità Besties è stata rinominata da Google in VIP (acronimo di Very Important People), probabilmente per sottolineare ulteriormente che quelle siano persone davvero importati per l’utente.

In aggiunta, è emerso che la funzionalità dovrebbe arrivare sugli smartphone della gamma Pixel con il rilascio di Android 15 QPR2 (probabilmente sarà parte del prossimo Pixel Drop) attraverso un’inedita app identificata come com.google.android.apps.pixel.relationships della quale si sa ancora poco o nulla, pur rimanendo “viva” all’interno di Google Contatti attraverso il widget dedicato (mostrato di seguito).

WhatsApp potrebbe essere la prima app di terze parti a supportare la funzionalità

Quel poco che si sa su questa inedita app è merito della versione 2.25.3.22 di WhatsApp Beta che nasconde al suo interno alcune evidenze circa l’integrazione della popolare app di messaggistica con questo widget esclusivo dei Pixel.

Nel codice dell’ultima beta di WhatsApp è presente il riferimento a un nuovo “fornitore di contenuti” (ovvero un componente che funge da “magazzino” per i dati che possono essere letti o modificati dall’app stessa) denominato com.whatsapp.pixel.besties.provider.PixelBestiesApiContentProvider.



In questo specifico caso, WhatsApp avrà accesso ai contenuti dell’API “Pixel Besties” per leggerli e modificarli: di conseguenza, nelle interazioni mostrate all’interno del widget VIP potranno comparire anche le chat di WhatsApp che coinvolgono i contatti “preferiti” dell’utente.

L’integrazione di WhatsApp all’interno della funzionalità Pixel Besties potrebbe essere soltanto la prima di una lunga lista di app di messaggistica di terze parti che potranno integrarsi con la funzionalità. Ci aspettiamo la compatibilità anche con altri social network (o altre app) che possano, in qualche modo, contribuire con ulteriori aggiornamenti sui contatti preferiti degli utenti Pixel.

In conclusione, ribadiamo che la funzionalità VIP discussa in questo articolo dovrebbe essere esclusiva degli smartphone della gamma Pixel e sbarcare su di essi in seguito all’aggiornamento ad Android 15 QPR2, il secondo aggiornamento trimestrale di Android 15 che verrà rilasciato al pubblico nel mese di marzo, come parte del nuovo Pixel Drop.