Scorrere l’elenco dei contatti nella rubrica del proprio smartphone può essere particolarmente noioso. Se non si è impostata un’immagine del profilo l’elenco viene visualizzato ovviamente in ordine alfabetico con le icone colorate con la lettera dell’iniziale del nome. Una soluzione poco vivace che Google Contatti potrebbe presto modificare consentendo di cambiare l’immagine del profilo scegliendo anche tra emoji e monogrammi personalizzati.

Più lettere, colori ed emoji nel futuro delle immagini del profilo

Analizzando il codice della versione 4.44.31.692334116 di Google Contatti è possibile scoprire un possibile miglioramento alla personalizzazione dei contatti cui il team di sviluppo di Big G sta lavorando. A oggi, infatti, accedendo a Modifica contatto in una scheda della propria rubrica si può, premendo su Cambia sotto l’immagine del profilo, scegliere di sostituirla con una presente sul dispositivo, su Google Foto o tra le Illustrazioni disponibili.

Come si vede da questo video, Google starebbe valutando la possibilità di aggiungere altre due opzioni di scelta: Emoji e Monogramma.

L’opzione in più è una sola: Monogramma, ma selezionandola, si può scegliere se personalizzare l’immagine del profilo di quel contatto con un monogramma o un’emoji. Nel primo caso si possono inserire non più di due lettere andando a modificare il font (tra i cinque disponibili), il colore e lo sfondo. È disponibile anche l’opzione Ispirami che imposta casualmente il font e lo sfondo per un monogramma. Selezionando la voce Emoji, invece, si accede all’intera galleria di quelle disponibili, potendo selezionarne solamente una per quel contatto. Una volta scelta si può anche in questo caso personalizzare il colore di sfondo e utilizzare il tasto Monocromatico per ottenere una versione chiaro/scuro di quell’emoji con un contorno basato sul colore di sfondo selezionato.

Non ci sono conferme su quando questo aggiornamento potrà essere rilasciato, ma è interessante notare che presto probabilmente la rubrica in Google Contatti potrà diventare molto più colorata e variegata e anche per questo più intuitiva.