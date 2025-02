Google ha introdotto un piccolo ma significativo aggiornamento per la versione Android di Gmail, migliorando la leggibilità e l’organizzazione dei menu a tendina. Questi ultimi sono stati modificati con l’aggiunta di icone e la riorganizzazione delle varie opzioni in sezioni tematiche, migliorando la leggibilità e il colpo d’occhio.

Giusto recentemente Gmail aveva visto l’introduzione di una scheda riepilogativa all’interno di email contenenti informazioni su un determinato evento, ed è spesso aggiornata da Google con l’aggiunta di nuove funzionalità e piccole modifiche. Con l’ultimo aggiornamento, in rollout in queste ore, il colosso di Mountain View ha modificato l’aspetto dei menu a tendina richiamabili tramite l’apposito pulsante con i tre puntini all’interno dell’app.

Gmail si aggiorna con un design più chiaro e intuitivo

Come già detto in apertura, l’aggiornamento di Gmail introduce icone accanto ad ogni voce presente all’interno dei menu contestuali, oltre a delle linee che suddividono le varie opzioni in diverse sezioni. Questa piccola ma significativa modifica cambia sostanzialmente il design di questi menu, eliminando di fatto l’effetto confusionario dato dalla lunga lista di opzioni, e rendendo ogni voce più visibile a colpo d’occhio grazie alle varie icone.

Un cambiamento simile era già stato implementato nella versione web di Gmail nell’ottobre del 2023 ed è ora disponibile anche sulla versione dell’applicazione per Android. Tali modifiche sono state introdotte sia nei menu a tendina richiamabili all’interno di una singola mail, sia nel menu richiamabile dopo aver selezionato un’email con la pressione prolungata all’interno della Posta in arrivo.

All’interno di una conversazione di Gmail, il menu a tendina richiamabile dai tre puntini posti in alto a destra viene suddiviso in quattro sezioni: nella prima vengono raggruppate le voci più importanti, ossia “Sposta in”, “Modifica etichette” e “Segna come Non importante”, mentre la voce “Segnala come spam”, presente nell’ultima sezione, è ora di coloro rosso per una maggiore visibilità.

Anche nel menu richiamabile all’interno della cartella di Posta in arrivo, dopo aver selezionato un’email, ci sono stati alcuni accorgimenti per una maggiore leggibilità, con le varie voci che sono state ricollocate e accorpate all’interno delle varie sezioni per una maggiore coerenza.

Il nuovo menu è disponibile con la versione 2025.01.25.721794537 di Gmail per Android, in rollout per tutti in questi giorni tramite un aggiornamento sul Google Play Store. Se non doveste visualizzare le modifiche nonostante l’aggiornamento, un arresto forzato dell’applicazione tramite le impostazioni dovrebbe applicare le modifiche.