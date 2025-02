OPPO sta per aggiornare la sua gamma di smartphone di fascia media destinati al mercato europeo. In arrivo, infatti, c’è la nuova famiglia OPPO Reno13 che sarà composta da più varianti. In rampa di lancio, infatti, ci sono il Reno13, il Reno13 Pro e i più economici Reno13 F /FS. Tutti i modelli avranno il 5G.

La notizia del lancio imminente non è un’indiscrezione: nei giorni scorsi, infatti, è stata la stessa OPPO ad annunciare un evento di presentazione che si svolgerà a Milano, il prossimo 24 febbraio. Possiamo, quindi, ipotizzare che il debutto sul mercato dei nuovi Reno13 è imminente.

Un nuovo report, a tal proposito, ci anticipa quelli che dovrebbero essere i prezzi di lancio dei nuovi smartphone che andranno a costituire la gamma con cui OPPO punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella fascia media. I nuovi smartphone andranno a sostituire gli attuali mid-range come OPPO Reno12 Pro e OPPO Reno12.

Andiamo a edere, quindi, quali saranno i prezzi di lancio della nuova gamma OPPO.

I prezzi della nuova gamma OPPO Reno13 Series

La nuova gamma OPPO Reno13 Series arriverà in Italia a breve e dovrebbe riprendere le stesse specifiche degli smartphone già disponibili in Asia (anche se, come già capitato in passato con OPPO, potrebbero esserci delle modifiche, anche minime, alla scheda tecnica dei vari modelli). Per grandi linee, quindi, dal punto di vista tecnico, non dovrebbero esserci sorprese.

OPPO Reno13 e Reno13 Pro

Partiamo dal modello più costoso, OPPO Reno13 Pro 5G. Lo smartphone sarà un’alternativa più economica ma non per questo meno interessante rispetto al top di gamma Find X8 Pro, potendo contare sul SoC MediaTek Dimensity 8350, una delle novità più recenti della gamma di chip MediaTek e in grado di offrire prestazioni da smartphone di fascia alta.

Secondo il report di queste ore, il nuovo OPPO Reno13 Pro 5G sarà disponibile in Europa con un prezzo di listino di 799 euro. Il prezzo in questione si riferisce alla variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone. Potrebbe arrivare, però, una versione con una dotazione di memoria superiore (16/512 GB ad esempio) con un prezzo leggermente più alto (circa 100 euro ipotizziamo).

Un gradino sotto si posizionerà OPPO Reno13 5G che dovrebbe avere un prezzo di listino di 549 euro. In questo caso, il prezzo si riferisce alla versione con 12 GB di RAM e 256 GB. Anche per questo modello c’è la possibilità di registrare l’arrivo di ulteriori varianti.

Ricordiamo che il Reno13 5G ha lo stesso SoC del modello Pro ma è più compatto (6,59 pollici invece di 6,83 pollici) e ha un comparto fotografico di fascia più bassa (non c’è il teleobiettivo) oltre che una batteria leggermente più piccola (5.600 mAh invece di 5.800 mAh) e senza ricarica wireless ma con ricarica rapida da 80 W.

OPPO Reno13 F e Reno13 FS

Ad arricchire la gamma OPPO ci sarà spazio anche per OPPO Reno13 F a cui si affiancherà la variante FS. Seguendo lo stesso schema già adottato con OPPO Reno 12 F/FS, la variante F avrà 8/256 GB di RAM mentre quella da FS avrà 12/512 GB. Per il resto, invece, le specifiche tecniche non dovrebbero cambiare, con la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 e una batteria da 5.800 mAh, con ricarica rapida da 45 W.

Secondo le informazioni disponibili in questo momento, OPPO Reno13 F dovrebbe arrivare sul mercato italiano con un prezzo di listino di 379 euro mentre la variante FS dovrebbe costare 449 euro. In questo caso, non dovrebbe esserci spazio per altre combinazioni di RAM e storage (visto che sono proprio questi elementi della scheda tecnica a differenziare i due modelli).

Un rewatch della recensione di OPPO Reno 12 Pro

In copertina OPPO Reno12 Pro