OPPO annuncia ufficialmente la data di lancio europea per la serie Reno13: durante l’evento, che si terrà a Milano, potremo conoscere per la prima volta l’intera generazione contemporaneamente, composta dai modelli OPPO Reno13, OPPO Reno13 Pro e OPPO Reno13 F.

La serie OPPO Reno13 sarà lanciata a Milano

Milano sarà il palcoscenico del debutto della serie Reno13 di OPPO, per il primo grande lancio europeo del 2025 da parte del produttore. L’evento si terrà il 24 febbraio 2025 e permetterà di scoprire OPPO Reno13, Reno13 Pro e Reno13 F, ma anche una gamma di dispositivi IoT, tra cui wearable e cuffie true wireless, che andranno ad ampliare l’ecosistema della casa cinese.

Per la prima volta l’azienda porta in Europa un’intera generazione della serie Reno contemporaneamente: un cambiamento strategico importante per questa prima metà dell’anno, per una scelta evidentemente guidata dal successo della serie Reno12 e di OPPO Find X8 Pro. “Le intuizioni e le aspettative raccolte dai lanci precedenti ci hanno spinto ad ampliare la nostra gamma di prodotti in Europa, offrendo ancora più scelta agli utenti che cercano tecnologie AI all’avanguardia e un design di tendenza“, ha dichiarato Billy Zhang, presidente del settore Overseas Marketing, Sales, and Services di OPPO.

La serie Reno è sempre stata caratterizzata da design elegante e innovazione fotografica, e con la serie Reno13, OPPO vuole portare la fotografia mobile a un livello superiore. Questo attraverso un set di funzionalità di intelligenza artificiale pensate per esaltare ogni scatto con nitidezza e dettagli vibranti. La nuova serie di smartphone sarà ispirata alle ali di una farfalla e debutterà con un nuovo design audace con l’intenzione di fondere artigianalità meticolosa e tecnologia all’avanguardia. Seguendo le parole del produttore, la serie Reno13 unirà armoniosamente la moda contemporanea con l’energia dinamica della natura, presentandosi come “un’opera d’arte distintiva e uno strumento sofisticato per lo stile di vita quotidiano“.

Durante le scorse settimane abbiamo già iniziato a scoprire i nuovi smartphone in arrivo: OPPO Reno13 e Reno13 Pro sono stati svelati in Cina a fine novembre insieme a OPPO Pad 3, mentre a inizio gennaio è toccato a OPPO Reno13 F. Per conoscere le versioni proposte in Europa e quindi in Italia dovremo pazientare solo qualche giorno ancora: l’appuntamento per l’evento di lancio è fissato per le 19:00 del 24 febbraio 2025. Cosa vi aspettate dalla serie Reno13?