L’enorme successo di Google Maps a livello globale dipende anche dal costante lavoro del suo team di sviluppatori volto al miglioramento di questo servizio attraverso l’aggiunta di nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Un esempio recente di questa continua aggiunta di nuove funzionalità è rappresentato dal miglioramento della funzione di segnalazioni relative agli imprevisti con l’ampliamento delle opzioni disponibili.

Un piccolo miglioramento per gli utenti Google Maps

Allo stato attuale Google Maps consente agli utenti di segnalare alcuni tipi di imprevisti durante la navigazione, come gli incidenti, i rallentamenti, i lavori in corso, le chiusure di corsia, i veicoli fermi, gli autovelox e gli ostacoli.

Ebbene, pare che il team di Google stia introducendo ancora più opzioni per rendere la segnalazione più dettagliata, aggiungendo le opzioni per la strada allagata, la bassa visibilità e la strada non spalata.

Queste nuove opzioni sono apparse inizialmente su Android Auto e dopo nella versione di Google Maps per iPhone mentre non sono ancora disponibili in quella dedicata ai dispositivi Android.

Ricordiamo che non molto tempo fa il colosso di Mountain View ha reso più semplice il processo di segnalazione degli incidenti su Google Maps, introducendo un apposito tasto nella barra degli strumenti di destra.

Questi nuovi tipi di segnalazione sono stati ​​implementati dopo che Google ha iniziato a integrare i dati della community di Waze e garantiscono nel complesso un’esperienza più ricca e piacevole.

Al momento non vi sono informazioni su quando tali nuove opzioni saranno disponibili anche per gli utenti Android ma non dovrebbe volerci molto. Staremo a vedere.