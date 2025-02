L’enorme successo a livello globale di Google Maps dipende anche dal grande lavoro del suo team di sviluppatori, volto al continuo miglioramento di questo servizio, divenuto per tanti utenti a dir poco indispensabile nelle attività di tutti i giorni.

Come frutto di questo incessante lavoro non vi è soltanto l’introduzione di nuove funzionalità, in quanto gli sviluppatori di tanto in tanto apportano anche delle modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Una piccola modifica grafica per Google Maps

Per gli utenti che hanno molti luoghi salvati, Google Maps potrebbe risultare un po’ poco pratico con tutti quei pin e il team dell’applicazione sta testando l’utilizzo di piccoli puntini per ovviare a questo problema.

Allo stato attuale i pin (stelle, bandiere, cuori, ecc.) in Google Maps mantengono la loro dimensione e forma a prescindere dal livello di zoom (man mano che si ingrandisce la visuale, i pin si sovrappongono fino a quando ne rimane solo uno).

Ebbene, Google Maps sta ora testando una versione di quei pin ridotta a punti più piccoli e privi di icona nel momento in cui si ingrandisce la visuale, differenti tra loro soltanto per il colore (che viene sfruttato per suggerire il significato).

Ecco la differenza tra la versione attuale e quella in fase di test:

Non c’è alcun cambiamento, invece, se si va ad effettuare lo zoom, in quanto i pin vengono mostrati come nell’attuale versione.

Al momento questi puntini sono disponibili per alcuni utenti nella versione 25.06.x beta di Google Maps per Android.

Potete scaricare le varie versioni dell’applicazione man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).