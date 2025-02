La scorsa settimana vi abbiamo raccontato di alcuni miglioramenti che arriveranno presto a bordo di Gboard, la tastiera che troviamo come predefinita sugli smartphone della gamma Pixel ma che, più in generale, è molto apprezzata dagli utenti Android.

La tastiera ha recentemente guadagnato una versione rivista e corretta del tema “Colore dinamico” e, presto, potrebbe accogliere un altro importante miglioramento che si aggiunge quelli già avvistati. Nelle ultime ore è emerso che Google sta lavorando per migliorare sensibilmente l’esperienza di digitazione vocale integrata nella tastiera, per fare in modo che gli utenti possano sfruttare funzionalità di miglioramento dei testi stessi attraverso i comandi vocali.

Gboard: in arrivo miglioramenti alla digitazione vocale

Tra le funzionalità messe a disposizione degli utenti, la Gboard integra la digitazione vocale tramite assistente che sfrutta Google Assistant per consentire agli utenti di digitare testi, eliminare parole, cancellare tutto, annullare modifiche, aggiungere emoji e molto altro, sfruttando esclusivamente la voce.

Sugli smartphone della gamma Pixel più recenti, a partire dai Pixel 8 del 2023, la funzionalità offre anche la possibilità di correggere i testi (e gli errori presenti) tramite comando vocale dedicato (anche se ciò non è disponibile in Italia).

Google sta lavorando per migliorare questa funzionalità, implementando la possibilità di riscrivere completamente i testi tramite comandi vocali (alla stregua di quanto può essere fatto, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa, sfruttando gli strumenti di scrittura). Le prove di questa novità si nascondono all’interno della versione 15.0.03.727871796 beta della Gboard.

I seguenti screenshot mostrano i nuovi comandi vocali (sei in tutto) della suite “Rewrite” (lett. “Riscrivi“) che verranno implementati per aiutare gli utenti a riscrivere i testi digitati: gli utenti potranno riformulare un testo dandogli un tono differente (professionale, amichevole), renderlo più compatto o più elaborato, sostituendo perfino alcune parole con emoji inerenti al contesto.

La novità appena discussa si nasconde nell’ultima versione in anteprima (beta) della Gboard e non è effettivamente disponibile nemmeno per coloro che installano proprio l’ultima beta.

La funzionalità sembra comunque pronta al lancio: Big G potrebbe rilasciarla a tutti con un prossimo aggiornamento o, si dice, come funzionalità esclusiva dei Pixel attraverso il prossimo Pixel Drop (che porterà con sé anche la funzionalità Pixel Besties), atteso a marzo con Android 15 QPR2.

Come scaricare o aggiornare la tastiera Made by Google

Per scaricare o aggiornare la Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).