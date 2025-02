Torniamo a occuparci della Gboard, la tastiera predefinita degli smartphone Made by Google e di molti altri smartphone del panorama Android, che pochi giorni fa ha iniziato a guadagnare una versione rivista e corretta del tema “Colore dinamico”.

L’ultima versione beta della tastiera per dispositivi Android nasconde alcune piccole novità estetiche e funzionali, una delle quali risulta abbastanza strana, che potrebbero essere implementate in futuro.

La Gboard nasconde tante piccole novità in arrivo

Come anticipato in apertura, la Gboard potrebbe presto guadagnare piccole novità i cui lavori in corso si nascondono all’interno dell’ultima versione beta dell’app per Android.

Nello specifico, parleremo di tre novità, scovate dal solito @AssembleDebug che ne ha condiviso i dettagli e le anteprime tramite il proprio canale Telegram GApps Flags & Leaks.

Iniziamo con la prima delle tre novità emerse nelle ultime ore. Essa riguarda i Writing Tools, una funzionalità già da tempo implementata all’interno della Gboard ma effettivamente non disponibile in Italia e in italiano.

Il noto insider ha scovato alcune modifiche all’interfaccia utente della funzionalità che serve principalmente a “correggere” le bozze scritte: sembra, infatti, che il team di sviluppo ha lavorato per rifinire alcuni aspetti; questa nuova interfaccia, in azione nel seguente video, sembrerebbe essere pronta per il rilascio.

La sezione “Correzione testo” potrebbe diventare “Correzione e suggerimenti”

La seconda novità emersa nelle ultime ore investe le impostazioni della Gboard. Nello specifico, la sezione “Correzione del testo” verrà presto rinominata in “Correzioni e suggerimenti” (attualmente, la modifica è nascosta dietro il flag enable_correction_settings_updates).

La nuova sezione conterrà meno opzioni rispetto a quelle attualmente disponibili nella vecchia “Correzione del testo“: questo perché alcune opzioni (come il “mostra la barra dei suggerimenti” o il “doppio spazio per punto” verranno spostate all’interno della sezione “Preferenze”. Il tutto è mostrato nella seguente galleria d’immagini.

In test la strana funzionalità “anteprima testo”

L’uiltima novità emersa nelle ultime ore è la più strana del lotto: sembra che il team di sviluppo stia testando una nuova funzionalità chiamata “text preview” (letteralmente “anteprima del testo”).

Quando abilitata (è nascosta dietro il flag enable_text_preview), sopra alla Gboard viene inserita una striscia bianca che mostra ciò che viene digitato sulla tastiera: il seguente video mostra la funzionalità in azione.

Come scaricare o aggiornare la Gboard

Per scaricare o aggiornare la Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).