Gboard, la tastiera predefinita degli smartphone Made by Google e di molti altri smartphone del panorama Android, disponibile e apprezzatissima anche su iOS, ha iniziato a ricevere una piccola novità estetica.

Nelle ultime ore, infatti, pare che Google abbia finalmente avviato il rilascio graduale (lato server) di un “rivisto” tema Colore dinamico, già avvistato lo scorso anno a ottobre in fase di sperimentazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Gboard: in rollout piccole modifiche al tema “Colore dinamico”

Probabilmente, specie nel caso in cui vi ritroviate spesso a digitare con la Gboard e l’abbiate impostata sul tema Colore dinamico (quello che riprende lo schema colori del dispositivo), avrete notato piccole differenze rispetto al passato.

In precedenza, Google sfruttava diverse tonalità del colore principale per riempire tutti i tasti: una per le lettere (quando è attiva l’opzione “bordi dei tasti”), una per i tasti Maiusc, Emoji/Virgola, Punto e Backspace, una per il selettore dei simboli (tasto “?123”) e una per il tasto Invio. Anche il tasto per accedere alle funzioni aggiuntive della Gboard era pervaso da una diversa tonalità dello stesso colore del tema (o di un altro colore previsto dal tema).

In seguito all’aggiornamento, i tasti Maiusc, “?123″, Emoji/Virgola, Punto, Backspace, Invio e il tasto per accedere alle funzioni aggiuntive sono tutti dello stesso colore, mentre resta diverso quello delle lettere. Queste modifiche contribuiscono a rendere più coerente l’estetica della tastiera. Potete osservare il cambiamento grazie alle immagini (prima-dopo) della seguente galleria di confronto (presa in prestito dai colleghi di 9to5Google).

Come anticipato in apertura, il tema Colore dinamico rivisto e corretto è in fase di distribuzione graduale (lato server), quindi senza la necessità di un aggiornamento software. Noi abbiamo ricevuto questa novità con la versione 14.9.07.696880419 “stabile” (ma è disponibile anche nell’ultima versione in beta) dell’app Gboard.

Come scaricare o aggiornare la tastiera Made by Google

Per scaricare o aggiornare la Gboard su uno smartphone Android, in modo da non perdervi le ultime novità rilasciate dal team di sviluppo, è sufficiente visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel caso di prima installazione) o su “Aggiorna” (nel caso in cui fosse presente un aggiornamento).

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Gboard (beta). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).