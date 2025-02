Nell’ultimo periodo si è spesso parlato di come Google voglia “rilanciare” i Chromebook unendo Android e Chrome OS sotto lo stesso tetto: un primo indizio (poi confermato) ci è stato fornito lo scorso ottobre, con l’implementazione del supporto nativo alle app Linux in Android 16.

Il colosso di Mountain View, parallelamente, sta lavorando per migliorare l’esperienza d’uso dei dispositivi del robottino verde quando vengono utilizzati in accoppiata a mouse e tastiere fisiche, qualcosa di molto utile soprattutto quando parliamo di tablet o, più in generale, di dispositivi dotati di uno schermo dalle dimensioni generose. Nelle ultime ore è merso un nuovo indizio che suggerisce i lavori in corso per l’implementazione (probabilmente già nella prossima versione di Android) di una nuova potenzialità che dovrebbe consentire agli utenti di rimappare le scorciatoie da tastiera.

Android 16 sempre più “amico” di mouse e tastiere fisiche

Gli ultimi anni hanno visto il sistema operativo Android crescere sul fronte del supporto a mouse e tastiere fisiche, in una sorta di percorso di maturazione che donerà al sistema operativo del robottino verde grossi miglioramenti sul fronte dell’esperienza desktop, in passato troppo trascurata da Google (a differenza di altri produttori, vedi Motorola e Samsung, che hanno tirato fuori modalità desktop ben fatte).

Una modalità desktop che funzioni, sia da smartphone collegati a un monitor esterno, sia da un tablet che già di suo ha un display abbastanza generoso, deve per forza passare proprio dal supporto ben fatto a mouse e tastiere.

Con la beta 1 di Android 15 QPR2, aggiornamento trimestrale atteso a marzo, sono emerse nuove funzionalità, di accessibilità e non, che migliorano il supporto a tastiere fisiche, mouse e trackpad. Con la successiva beta 2 è arrivato un menu riprogettato per le scorciatoie da tastiera.

Anche questo nuovo menu, tuttavia, non consente di rimappare le scorciatoie da tastiera “predefinite”: per farlo, gli utenti devono ricorrere ad app specifiche (che però lasciano il tempo che trovano e necessitano di un processo in background sempre attive) o affidarsi a modifiche pesanti che richiedono i permessi di root. Nelle ultime ore è emerso che ciò potrebbe cambiare con Android 16.

Si potranno personalizzare le scorciatoie da tastiera? Scovati alcuni indizi

Il solito Mishaal Rahman, sempre molto attivo nell’analisi del codice sorgente del sistema operativo del robottino verde, ha recentemente scoperto nuove stringhe di codice (riportate di seguito) che suggeriscono come Google stia effettivamente lavorando per consentire agli utenti di personalizzare le scorciatoie da tastiera quando utilizzano una tastiera fisica in accoppiata al proprio dispositivo Android.

<string name=”shortcut_helper_customize_mode_title”>Customize keyboard shortcuts</string> <string name=”shortcut_helper_customize_mode_sub_title”>Press key to assign shortcut</string> <string name=”shortcut_helper_customize_button_text”>Customize</string> <string name=”shortcut_helper_done_button_text”>Done</string> <string name=”shortcut_customize_mode_add_shortcut_description”>Press key to assign shortcut</string> <string name=”shortcut_customize_mode_remove_shortcut_description”>This will delete your custom shortcut permanently.</string> <string name=”shortcut_customize_mode_remove_shortcut_dialog_title”>Remove shortcut?</string> <string name=”shortcut_customizer_generic_error_message”>Shortcut cannot be set.</string> <string name=”shortcut_customizer_key_combination_in_use_error_message”>Key combination already in use. Try another key.</string> <string name=”shortcut_helper_add_shortcut_dialog_placeholder”>Press key</string> <string name=”shortcut_helper_customize_dialog_cancel_button_label”>Cancel</string> <string name=”shortcut_helper_customize_dialog_error_message”>Key combination already in use. Try another key.</string> <string name=”shortcut_helper_customize_dialog_set_shortcut_button_label”>Set shortcut</string> <string name=”shortcut_helper_content_description_meta_key”>Action or Meta key icon</string> <string name=”shortcut_helper_content_description_plus_icon”>Plus icon</string>

Allo stato attuale, la nuova modalità di personalizzazione delle scorciatoie da tastiera non è attivabile (nemmeno attraverso flag sperimentali per sviluppatori) ma si nasconde all’interno della beta 1 di Android 16.

Google dovrebbe aggiungere un pulsante al già esistente menu di scelta rapida per avviare questa nuova modalità di personalizzazione che consentirà agli utenti di assegnare scorciatoie personalizzate alle combinazioni di tasti non assegnate.

La funzionalità è quindi work in progress e, prima del debutto (previsto con Android 16 o con qualche versione successiva del sistema operativo), potrebbe addirittura migliorare, magari aggiungendo la possibilità di personalizzare qualsiasi scorciatoia esistente o quella di creare nuove scorciatoie.