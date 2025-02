Nonostante la beta 1 del mese scorso non abbia ancora, di fatto, svelato il “vero” Android 16, proseguono incessantemente i lavori dietro le quinte per la realizzazione della prossima versione di Android.

All’interno del codice sorgente, infatti, si nascondono tantissime novità che non sono state rilasciate nemmeno ai beta tester, come i miglioramenti del supporto alle tastiere fisiche o le rinnovate impostazioni delle preferenze locali. Nelle ultime ore è emersa un’ulteriore novità che Google potrebbe implementare nella prossima versione del sistema operativo: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Android 16: emerge un’altra novità work in progress

È noto ormai da tempo che Android 16 arriverà in anticipo rispetto alla solita finestra di fine estate/inizio autunno a cui Google ci ha abituati: la prossima versione di Android dovrebbe debuttare sui Pixel nel mese di giugno per poi diffondersi anche sugli smartphone di altri produttori.

Mancano circa quattro mesi al rilascio in forma stabile e il ciclo di sviluppo procede secondo i piani: alla beta 1 di fine gennaio, seguiranno la beta 2 (questo mese), la beta 3 (prevista a marzo) e, almeno, un’altra versione in anteprima (prevista ad aprile).

Nonostante tutto, come anticipavamo in apertura, molte delle novità attese con la prossima versione del sistema operativo non sono ancora state rese disponibili nemmeno per i beta tester: alcune si nascondono dietro a flag sperimentali per sviluppatori; altre, sono menzionate all’interno del codice sorgente ma non sono ancora state implementate nemmeno in versione primordiale.

Analizzando il codice sorgente della beta 1 di Android 16, il solito Mishaal Rahman (sulle pagine di Android Authority) ha scovato alcune stringhe relative a una nuova opzione per attivare la notifica chiamata “Time zone change” (lett. “Cambio fuso orario”) che verrà aggiunta al percorso “Impostazioni > Sistema > Data e ora”.

Come funzionerà la notifica del cambio fuso orario

Le sopra-citate stringhe, che riportiamo di seguito, contengono il nome della nuova opzione (appunto “Cambio fuso orario”) e la descrizione di cosa fa l’opzione, ovvero consentire all’utente di ricevere una notifica quando il fuso orario viene aggiornato automaticamente (dal dispositivo).

<string name=”time_zone_change_notifications_toggle_summary”>Receive a notification when your time zone is automatically updated</string>

<string name=”time_zone_change_notifications_toggle_title”>Time zone change</string>

Altre stringhe di codice, invece, suggeriscono la notifica che verrà mostrata all’utente nel momento in cui il suo fuso orario verrà aggiornato automaticamente dal dispositivo: ciò, ad esempio, può verificarsi nel momento in cui viaggiamo dall’Italia verso il Regno Unito o verso altri continenti; inoltre, può rivelarsi molto utile nel caso in cui dobbiamo pianificare un appuntamento in Italia ma, magari, nel frattempo siamo all’estero.

<string name=”time_zone_change_notification_body”>”You’re now in %1$s (%2$s)”</string>

<string name=”time_zone_change_notification_title”>Your time zone changed</string>

La notifica informerà semplicemente l’utente sul fatto che il suo fuso orario è stato cambiato, indicando il fuso orario di riferimento in cui si trova dopo il cambio. Il noto insider è anche riuscito a trovare i flag responsabili della nuova opzione, facendola comparire nel menu “Data e ora” delle impostazioni di sistema.

Questa nuova opzione per attivare la notifica in caso di cambio automatico del fuso orario, quindi, potrebbe debuttare con Android 16: è difficile stabilire se possa trattarsi di qualcosa che vedremo già nella prima versione stabile (in questo caso la potremmo conoscere con le prossime beta) o se dovremo attendere qualche aggiornamento trimestrale del sistema operativo.