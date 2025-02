Come avrete notato, in questi giorni Samsung ha lanciato sul mercato Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Come prevedibile, a breve distanza stanno arrivando in Europa le versioni Enterprise Edition dei nuovi smartphone Android, pensate per l’ambito business. In particolare si tratta di Galaxy S25 Enterprise Edition, Galaxy S25+ Enterprise Edition e Galaxy S25 Ultra Enterprise Edition: vediamo quali sono le differenze rispetto ai modelli “tradizionali”.

Sono arrivati anche i Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition: quali sono le differenze

Vi sarete probabilmente imbattuti nel tempo in qualche versione Enterprise Edition dei dispositivi Samsung, magari presso alcuni rivenditori. Si tratta di varianti degli smartphone di Samsung pensate per l’ambito business, che presentano alcune differenze rispetto alle normali versioni: no, niente a che vedere con le specifiche tecniche, ma si concentrano soprattutto sull’assistenza e il supporto.

In particolare, le versioni Enterprise Edition offrono 3 anni di assistenza aziendale avanzata e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza e manutenzione. Sul sito si legge che queste varianti aiutano a migliorare la produttività, mantenendo al contempo la sicurezza dell’azienda, senza la necessità di un reparto IT dedicato per poterne beneficiare. In più, questo genere di prodotti può contare su due anni garantiti di ciclo di vita (è possibile acquistare i dispositivi Galaxy Enterprise Edition fino a due anni dopo il lancio), un anno di garanzia extra oltre la garanzia base e su un pacchetto di soluzioni Knox consolidate che permette agli amministratori IT di gestire ogni aspetto della mobilità aziendale.

Knox Suite assicura che la flotta di dispositivi Enterprise Edition sia immediatamente pronta all’uso, registrata e gestita automaticamente, e protetta dalla piattaforma di sicurezza Knox. Consente di proteggere l’azienda con una piattaforma di sicurezza multilivello di grado militare, dotata di avanzate funzionalità di gestione e protezione; inoltre, rende possibile configurare a distanza un qualsiasi numero di dispositivi, così che possano essere distribuiti al personale già pronti, e permette di controllare e gestire i dispositivi su più piattaforme con maggiore flessibilità.

Come detto, non c’è invece alcun cambiamento per quanto riguarda le specifiche tecniche: troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna (Plus e Ultra partono da 256 GB), display Dynamic AMOLED 2X tra i 6,2 e i 6,9 pollici, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (quadrupla con sensore principale da 200 MP per il modello Ultra) e batterie tra i 4000 e i 5000 mAh.

Anche nella sezione business del Samsung Shop Online è possibile approfittare di alcune offerte di lancio (ancora per poco, visto che scadono oggi, 6 febbraio, a meno di proroghe): abbiamo il “raddoppio” della memoria (con la possibilità di acquistare le versioni con i tagli di memoria superiori ai prezzi di quelle inferiori), ma anche il 10% di sconto sugli acquisti multipli (due o più) e le cuffie Galaxy Buds3 in omaggio.

Per acquistare i Galaxy S25 nel sito business di Samsung potete seguire i link qui in basso, mentre a questa pagina potete saperne di più sulle Enterprise Edition in arrivo.