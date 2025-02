La promo lancio per i Samsung Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra sta per terminare. Solo per oggi e domani, 5 e 6 febbraio, è possibile sfruttare un’offerta esclusiva sul Samsung Shop che consente di ridurre in modo netto il costo di uno dei nuovi top di gamma di Samsung, sfruttando una combinazione di sconti che vanno a sommarsi alla promo “raddoppio Giga”.

Con questa promo, ricordiamo, è possibile acquistare il taglio da 512 GB di memoria al prezzo di quello da 256 GB (oppure il taglio da 256 GB al prezzo di quello da 128 GB per il Galaxy S25). In aggiunta a questa promozione è possibile ottenere uno sconto extra dall’app del Samsung Shop, un altro sconto extra pagando con Samsung Pay e ulteriori sconti aggiungendo uno smartwatch o delle cuffie.

C’è poi anche la promo Trade In in scadenza. Andiamo a vedere, quindi, perché scegliere il Samsung Shop per acquistare uno dei nuovi Galaxy S25 con la promo lancio.

Galaxy S25: ultime ore per la promo lancio sul Samsung Shop

Andiamo con ordine: fino al 6 febbraio è possibile sfruttare la promo “raddoppio Giga” e, quindi, acquistare:

il Galaxy S25 256 GB al prezzo scontato di 929 euro invece di 989 euro

al prezzo scontato di invece di 989 euro il Galaxy S25 512 GB al prezzo scontato di 989 euro invece di 1.109 euro

al prezzo scontato di invece di 1.109 euro il Galaxy S25 Plus 512 GB al prezzo scontato di 1.189 euro invece di 1.309 euro

al prezzo scontato di invece di 1.309 euro il Galaxy S25 Ultra 512 GB al prezzo scontato di 1.499 euro invece di 1.619 euro

al prezzo scontato di invece di 1.619 euro il Galaxy S25 Ultra 1 TB al prezzo scontato di 1.619 euro invece di 1.859 euro

Scegliendo il Samsung Shop, però, è possibile utilizzare il codice sconto SPECIALES25 che garantisce 100 euro di sconto extra, su tutte le versioni citate e sui prezzi indicati. Questo codice va aggiunto, nell’apposito campo, al momento del check-out.

In più, è possibile cumulare altri sconti:

sui colori non esclusivi del Samsung Shop , a partire dalle 18 alle 24 del 5 febbraio, è previsto un extra sconto del 5% per chi effettua l’ordine dall’ app del Samsung Shop

, a partire dalle 18 alle 24 del 5 febbraio, è previsto un per chi effettua l’ordine dall’ pagando con Samsung Pay è possibile ottenere un ulteriore extra sconto del 5% , cumulabile con le altre promo

è possibile ottenere un ulteriore , cumulabile con le altre promo aggiungendo all’ordine un prodotto a scelta tra Galaxy Watch7 | Watch Ultra, Galaxy Buds3 | Buds3 Pro e possibile ottenere fino a 100 euro di sconto aggiuntivo (l’importo effettivo varia in base al prodotto scelto)

e possibile ottenere (l’importo effettivo varia in base al prodotto scelto) è possibile sfruttare la promo Samsung Trade In per ottenere fino a 680 euro di sconto restituendo uno smartphone usato; restituendo un Galaxy S24 Ultra 256 GB si può ottenere fino a 550 euro di sconto, ad esempio, andando così ad abbattere il costo del nuovo modello

Per il Trade In e lo sconto extra con un Watch o un paio di Buds c’è tempo fino al 6 febbraio. Lo sconto aggiuntivo via app è valida solo per oggi, 5 febbraio, mentre la promo su Samsung Pay terminerà il prossimo 10 febbraio. C’è tempo fino al 19 febbraio, invece, per ottenere il 30% di sconto su Samsung Care+ 12 o 24 mesi.

Per accedere subito alle offerte basta seguire i link qui di sotto. Ricordiamo che il pagamento può avvenire anche in 3 rate con PayPal, fino a 12 rate con PagoDIL oppure con finanziamento a tasso zero Findomestic (in questi casi, però, si sacrifica lo sconto del 5% per chi paga con Samsung Pay).