Stamattina i possessori di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra si sono svegliati con una sorpresa, ma non esattamente quella che si aspettavano. Nel frattempo, un nuovo aggiornamento con novità simili è in distribuzione per Samsung Galaxy A52s 5G: andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in rollout per i quattro smartphone Android.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

L’aggiornamento arrivato questa mattina in Italia e in altri Paesi europei potrebbe aver fatto sussultare diversi possessori di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, prontissimi ad accogliere la One UI 7 e Android 15. Purtroppo il produttore sud-coreano non è ancora pronto a rilasciare il nuovo major update, evidentemente: l’aggiornamento in distribuzione quest’oggi porta con sé solo le patch di sicurezza di gennaio 2025, arrivate da noi stranamente in ritardo rispetto ad altri mercati (Samsung ha già dettagliato le patch di febbraio).

In rollout i firmware S928BXXU4AYA5, che richiedono un download di poco più di 450 MB. I dettagli delle patch sono stati elencati nel bollettino diffuso dal produttore durante le scorse settimane: in base a quest’ultimo, vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano i dispositivi Samsung e la One UI. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni.

Vista l’attesa per le patch di gennaio, i possessori stavano iniziando a pensare che Samsung volesse “saltarle” per passare direttamente all’aggiornamento tanto atteso alla One UI 7, ma così non è stato. Considerando l’arrivo delle suddette correzioni in altri mercati, è possibile che il produttore volesse “pareggiare” i firmware prima del rilascio di Android 15, che ormai dovrebbe essere imminente.

Dal programma beta tutto tace, quindi immaginiamo che Samsung si stia preparando alla distribuzione, almeno per la gamma Galaxy S24: probabile che il produttore abbia voluto lasciare un po’ di “spazio” per il lancio della serie Galaxy S25, che ha portato al debutto proprio la One UI 7 (con alcune funzionalità in più rispetto a quella vista in beta).

Che la settimana prossima possa costituire il momento giusto? Non ci resta che attendere.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52s 5G

Anche Samsung Galaxy A52s 5G sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software, e anche in questo caso si tratta di nuove patch di sicurezza: con il firmware A528BXXSAGYA2 arrivano le patch di gennaio 2025.

Le novità sono sostanzialmente le stesse descritte qui sopra, con la correzione di poco più di 50 vulnerabilità in tutto, considerando sia le CVE comuni al sistema operativo Android sia le SVE, relative più nello specifico ai prodotti Samsung. Il changelog non parla di altro, ma potrebbero essere stati integrati altri miglioramenti lato stabilità.

Galaxy A52s 5G non riceverà Android 15 e la One UI 7: lo smartphone di fascia media è uscito con Android 11 e ha già accolto tre major update, arrivando ad Android 14 e One UI 6.1.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra e A52s 5G

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra e Galaxy A52s 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch, dopo aver installato il tool.

In caso di esito negativo della ricerca, non vi resta che attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.