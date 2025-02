Samsung continua l’opera di rinnovamento del proprio parco di applicazioni in stile One UI 7.0: a pochi giorni dal corposo aggiornamento che ha coinvolto Good Lock, il team di sviluppo ha rilasciato una nuova versione anche per il modulo Home Up.

Come previsto, l’app riceve una nuova interfaccia, in linea proprio con la più recente versione dell’interfaccia personalizzata, ma guadagna anche qualche nuova funzionalità.

Samsung aggiorna il modulo Home Up della suite Good Lock

Pur non avendo ancora avviato il rilascio della One UI 7.0 su tutti i dispositivi supportati, Samsung ha recentemente rinnovato la suite di personalizzazione Good Lock, dotandola di una nuova interfaccia meno confusionaria e più in linea con l’estetica generale della nuova versione dell’interfaccia personalizzata.

Tra i vari strumenti (o “moduli”) della suite Good Lock, rientra Home Up, strumento che permette all’utente di personalizzare in maniera approfondita la schermata iniziale, il cassetto delle applicazioni, la schermata del multitasking e non solo.

Proprio Home Up è stato recentemente aggiornato da Samsung che ne ha rilasciato la nuova versione 16.0.0.56, anche se limitatamente ai Galaxy S25 e a tutti i dispositivi che eseguono la One UI 7 (inclusi i pochi utenti che la eseguono in beta).

Le novità dell’aggiornamento

Alla pari di quanto abbiamo visto per l’aggiornamento più generale che ha coinvolto la suite Good Lock, anche il modulo Home Up è stato completamente rivisto.

Come avrete notato, la pagina dell’app sul Galaxy Store (raggiungibile tramite questo link), è stata arricchita con il changelog aggiornato della versione 16.0.0.56 dell’app che recita come l’app sia stata ridisegnata con l’introduzione di nuove funzionalità (sono tre quelle confermate).

Proprio la nuova interfaccia e le tre nuove funzionalità (personalizzazione fai da te della Home, animazioni dei gesti personalizzate, personalizzazione dei pannelli Edge) sono protagoniste della galleria d’immagini che troviamo allegata all’interno della pagina dell’app (e che vi riproponiamo qua sotto).

In conclusione, ribadiamo che per aggiornare Home Up all’ultima versione pubblicata dal team di sviluppo è necessario disporre di uno smartphone Samsung dotato della One UI 7 basata su Android 15 (al momento della stesura di questo articolo, gli unici a soddisfare questo requisito sono i Galaxy S25).