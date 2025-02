L’aggiornamento One UI 7.0 non impatta solo sul design della One UI, ma anche su quello di tutte le app Samsung di serie. Una delle principali è Samsung Good Lock che permette di modificare la One UI.

Ora è disponibile la nuova versione 3.0.10.1 che riprogetta completamente l’app Good Lock con un’interfaccia utente rinnovata e più pratica che rende l’esperienza meno confusionaria.

Mentre la versione precedente presentava i moduli in due categorie non meglio specificate, con il nuovo aggiornamento c’è una scheda “Plugin” che mostra tutti i moduli Good Lock disponibili, con le categorie elencate nella parte superiore dell’interfaccia.

La scheda “Tu” mostra le modifiche in vigore e ospita una sezione “preferiti” in cui è possibile memorizzare i moduli installati per un rapido accesso.

Nella parte superiore dell’app è presente un nuovo pulsante delle impostazioni che contiene un modulo di contatto e permessi, mentre un altro pulsante rivela widget e sfondi disponibili in Good Lock. Ecco un’anteprima.

La nuova versione di Samsung Good Lock è in fase di rilascio

Questo aggiornamento di Good Lock è attualmente in distribuzione tramite Samsung Galaxy Store, ma potrebbe non essere subito disponibile per tutti. L’update verrà rilasciato anche attraverso Google Play Store.

