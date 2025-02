Con l’esordio della One UI 7 stabile avvenuto con Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, stanno saltando fuori alcune ulteriori novità: dopo aver visto l’allargamento di alcune funzioni Galaxy AI al di fuori della tastiera Samsung, ora diamo un’occhiata a una nuova opzione per evitare un “problema” di visibilità con il display e la modalità di risparmio energetico.

Samsung lascia libertà: con One UI 7 l’attenuazione luminosità al 5% è facoltativa

La modalità di risparmio energetico della One UI 6.1 (e 6.1.1, in base al tipo di dispositivo) offre già varie opzioni personalizzabili: all’attivazione, si può scegliere se disattivare l’Always-On Display, limitare la velocità della CPU al 70%, diminuire la luminosità del 10%, disattivare il 5G ed eventualmente se andare a limitare l’uso delle applicazioni. In più il sistema limita l’uso della rete in background, la sincronizzazione e il controllo della posizione e il refresh rate del pannello (a 60 Hz), oltre a disattivare il Super HDR nella Galleria.

Come probabilmente avrete notato se alle volte spremete fino all’ultima goccia (o quasi) la batteria del vostro smartphone Samsung Galaxy, il produttore ha integrato pure una funzione per andare ad attenuare la luminosità dello schermo quando c’è poca autonomia residua. In determinate situazioni questo potrebbe risultare fastidioso, visto che il sistema riduce drasticamente la luminosità: in certi casi risulta difficile riuscire persino a leggere quanto presente sullo schermo (soprattutto all’aperto), e preferiremmo rinunciare a un po’ di autonomia pur di riuscire a farlo (senza andare a cercare a tentoni la barra della luminosità nei quick settings).

Con la One UI 7 e Android 15, Samsung lascia la scelta agli utenti: all’interno delle Impostazioni è comparsa infatti la voce “Attenuazione automatica schermo” , che consente di disabilitare l’attenuazione dello schermo con il 5% di batteria residua. Potete trovarla facilmente seguendo il percorso “Impostazioni > Batteria“, e scorrendo fino a subito dopo “Condivisione batteria wireless“.

Vi ricordiamo che sulla serie Galaxy S25 Samsung ha integrato alcune novità tra le informazioni della batteria, con la possibilità di visualizzare lo stato di salute in percentuale, il conteggio dei cicli di ricarica, la data di fabbricazione dello smartphone e del primo utilizzo. Per il momento queste ultime non sono accessibili sulla beta per Galaxy S24, ma potrebbero arrivare con l’aggiornamento previsto nelle prossime settimane.

La One UI 7 stabile è tuttora esclusiva della serie Samsung Galaxy S25, ma ci aspettiamo di vedere l’aggiornamento per la serie Galaxy S24 entro la prossima settimana: il produttore ha parlato genericamente di primo trimestre 2025, ma ormai i tempi ci sembrano maturi almeno per i flagship 2024 (ormai nel programma beta da un paio di mesi). Visto il “silenzio” di questi giorni, è possibile che la casa di Seoul stia lasciando qualche giorno come vetrina di lancio per i nuovi modelli, e successivamente avvierà il rollout dell’update per quelli dello scorso anno.